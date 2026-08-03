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एसडीएम ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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मंडी धनौरा में, गंगा के बढ़ते जलस्तर और खादर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को देखते हुए, एसडीएम और तहसीलदार ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। फसलों के नुकसान का सर्वे करने और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। किसानों को प्रशासनिक सहायता का आश्वासन दिया गया और सतर्कता बरतने की अपील की गई।

एसडीएम ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा

मंडी धनौरा। गंगा के बढ़ते जलस्तर व खादर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को देखते हुए सोमवार को एसडीएम शैलेष कुमार दुबे व तहसीलदार मूसाराम थारू ने सीपिया फार्म, मुकारमपुर एवं रसूलपुर भांवर का निरीक्षण किया। जलभराव से प्रभावित फसलों का जायजा लेत हुए संबंधित लेखपालों को नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। गंगा किनारे चेतावनी बोर्ड व बैनर लगाने का आदेश भी दिया। किसानों से बातचीत कर हरसंभव प्रशासनिक सहायता का भरोसा दिलाया। लोगों से नदी किनारे सतर्कता बरतने व प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील भी की।

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