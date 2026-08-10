साहेबगंज : गंडक नदी की बाढ़ से तीन पंचायतें घिरीं

साहेबगंज : गंडक नदी की बाढ़ से तीन पंचायतें घिरीं
साहेबगंज में गंडक नदी की बाढ़ से तीन पंचायतें प्रभावित हुई हैं। माधोपुर हजारी, बंगरा निजामत और रूपछपरा पंचायतों के कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं। इससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। किसानों की धान की फसल पानी में डूब चुकी है, जिससे उन्हें भारी नुकसान की चिंता है।
साहेबगंज, हिसं। प्रखंड क्षेत्र की तीन पंचायतें गंडक की बाढ़ से घिर गईं। दियारा इलाके की माधोपुर हजारी पंचायत के वार्ड चार, छह, नौ और बंगरा निजामत पंचायत के वार्ड 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 तथा रूपछपरा पंचायत के वार्ड 1, 2, 3, 4, 5 के निचले इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। वार्ड की सड़कों पर पानी चढ़ गया है। इस कारण आवागमन बाधित हो गया है। श्रीकांत तिवारी, उपेंद्र कुमार, पुण्यदेव सहनी, संजीत कुमार, विजय शर्मा, रंजीत पासवान आदि ने बताया कि लोग रतजगा कर रहे हैं। गंडक का जलस्तर कम नहीं हुआ तो और परेशानी बढ़ सकती है।
किसानों ने बताया कि सैकड़ों एकड़ में धान की फसल डूब गई। यदि खेत से पानी नहीं निकला तो भारी नुकसान होगा।इधर, जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि वाल्मीकिनगर बराज से छोड़ा गया 2.24 लाख क्यूसेक पानी शनिवार की रात साहेबगंज का गंडक दियारा पहुंचा, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। रविवार रात से गंडक का जलस्तर घटने लगेगा।
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