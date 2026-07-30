जिले में 14 भव्य बाढ़ आश्रय स्थल, रख रखाव के अभाव में तोड़ रहा दम

अररिया, वरीय संवाददाता: पिछले दस साल में अररिया जिले के छह प्रखंडों में करोड़ों की लागत से 14 भव्य बाढ़ आश्रय स्थल बनाए गए। लेकिन इनकी वास्तविक स्थिति खराब है। अधिकतर आश्रय स्थलों का सही से उपयोग नहीं हो रहा है। शौचालय, पेयजल और बिजली की कमी से लोग परेशान हैं। प्रशासन को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

अररिया, वरीय संवाददाता पिछले दस साल के भीतर अररिया जिले के बाढ़ प्रभावित छह प्रखंडों में करोड़ों की लागत से 14 भव्य आश्रय स्थल बनाये गये। प्रत्येक आश्रय स्थल में कई शौचालय बनाए गये। बिजली से लैस किया गया। पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गयी। संपर्क पथ दुरूस्त किया गया। लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में बनाए गए इन स्थायी बाढ़ आश्रय स्थलों की वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी ‘हिन्दुस्तान’ ने पड़ताल की। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिये यह जानने का प्रयास किया कि इन आश्रय स्थलों में बाढ़ पीड़ितों के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कितनी समस्याएं अब भी बरकरार है। अचानक बाढ़ आने पर किसी तरह की समस्याएं आ सकती है आदि।

बुनियादी सुविधाओं की कमी पड़ताल में यह बात सामने आई कि इन आश्रय स्थलों का कम उपयोग होने, ठीक ढंग से निगरानी नहीं होने से आज अधिकांश बेकार पड़ा है। संपर्क पथ ठीक-ठाक है। भवन की स्थिति अच्छी है। लेकिन साफ-सफाई और रखरखाव की स्थिति ठीक नहीं है। फिलहाल महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था नहीं है। किसी में हॉल व कमरे तक बिजली कनेक्शन नहीं तो किसी में शुद्ध पेयजल की सुविधा तक नहीं। हां कहीं कहीं चापाकल जरूर नजर आती है। कई जगहों पर शौचालयों तक वाटर सप्लाई नहीं होने से यूं ही बेकार पड़ा है। पड़ताल के क्रम में यह भी बात सामने आई कि पिछले साल बाढ़ नहीं आने से अधिकांश आश्रय स्थल का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। जानकार बताते हैं अचानक बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों के साथ-साथ प्रशासन की भी परेशानी बढ़ेगी। पड़ताल में यह सामने आई कि जोकीहाट तारण के एक आश्रय स्थल पर ग्रामीणों ने कब्जा कर जलावन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। वहीं पलासी के डेहटी दक्षिण पंचायत के आश्रय स्थल से बिजली उपकरण के साथ पानी टंकी का मोटर की चोरी हो चुकी है। आज यह आश्रय स्थल सुविधा विहीन है।

आश्रय स्थलों की सूची इन पंचायतों में बनाये गये आश्रय स्थल:

अररिया जिले में जहां 14 आश्रय स्थल बनाये गये उसमें अररिया सदर प्रखंड के बांसबाड़ी व मदनपुर पूर्वी पंचायत, कुर्साकांटा प्रखंड के सौरगांव व रहटमीना, फारबिसगंज प्रखंड के खबासपुर, पिपरा व कुशमाहा, जोकीहाट प्रखंड के बाड़ा इस्तम्बरार, तारण व काकन, सिकटी प्रखंड के दहगामा व पड़रिया, पलासी के उत्तरी व दक्षिण डेहटी पंचायत शामिल हैं।

आपदा प्रबंधन की तैयारियां जिले में 44,475 पॉलीथीन शीट, 05 महाजाल, 135 लाइफ जैकेट, 08 मोटरबोट, 143 प्रशिक्षित गोताखोर, 240 आपदा मित्र उपलब्ध हैं। इसके अलावा 363 बाढ़ राहत शिविर (14 बड़े आश्रय स्थलों सहित) तथा 397 सामुदायिक रसोई केंद्र चिह्नित कर आवश्यक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं जैसे एंटीवेनम, एंटीरेबीज, ओआरएस, ब्लीचिंग पाउडर आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सभी अंचलों में मोबाइल मेडिकल टीम तथा आवश्यक पशु चिकित्सा दवाओं की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिले में 50 जेरिकेन, 03 जल शुद्धीकरण संयंत्र, जल परीक्षण हेतु 12000 एचटूएस वायल, 105 अस्थायी चापाकल, 225 अस्थायी शौचालय, 110 अस्थायी स्नानागार, 110 अस्थायी यूरिनल तथा 09 चापाकल मरम्मति दल की व्यवस्था कर ली गई है।

अधिकारी की बात बोले अधिकारी:

एडीएम (आपदा) नवनील कुमार ने बताया कि आश्रय स्थल भवन पूरी तरह सुरक्षित हैं। हर जगह पीने का पानी उपलब्ध हैं। जहां कमी थी वहां तीन-चार चापाकल लगाए गये हैं। सभी आश्रय स्थलों में बिजली की व्यवस्था है। शौचालय चालू है। लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल किट उपलब्ध हैं। पहुंच मार्ग ठीक ठाक है। पशुओं के रहने के लिए आसपास अलग से व्यवस्था की जा रही है। एसओपी का पूर्णत: पालन किया गया है। हमलोग नियमित रूप से इन आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो कमियों पाई जा रही है उसे दूर कर रहे हैं। सभी आश्रय स्थलों में कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। जैसे जैसे कमियां मिल रही है उसे दुरूस्त कर रहे हैं।

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ग्राउंड रिपोर्ट: 01

मीटर लगा वाइरिंग भी हुआ लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं

कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि

कुर्साकांटा प्रखंड स्थित सौरगांव पंचायत के पोखरवा में 2018 में एक करोड़ पांच लाख से बाढ़ आश्रय स्थल भवन का निर्माण किया था। ‘हिन्दुस्तान’ ने जब इस आश्रय स्थल का जायजा लिया तो रख-रखाव के कारण यह पूरी तह बेकार दिखा। जमीन में जगह-जगह दरारें आ गई थी। देख भाल के अभाव में छत पर घास फुस भी नजर आई। साफ सफाई नहीं होने के कारण चारो तफर गंदगी पसरा मिला। ग्रामीण अशोक मंडल, रन्जीत मंडल, अरविन्द मंडल, बुद्धदेव मंडल, रवीन्द्र मंडल, सुभाष कुमार आदि ने बताया कि इस आश्रय स्थल में ट्यूयबेल के साथ मोटर का भी कनेक्शन किया गया है। लेकिन पानी सप्लाई वाला पाइप फटा रहने के कारण पानी टंकी में नहीं जा रही है। शौचालय में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। शौचालय में एक भी गेट नहीं लग रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक शौचालय में नल गेट के सटे अंदर में लगा देने के कारण का किवाड़ नल में आकर लग रहा है। इस कारण गेट नहीं बंद हो रहा है। किचेन शेड भी जर्जर अवस्था में है। आश्रय स्थल बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है। मीटर तो लगा हुआ है। वाइरिंग भी किया गया है। लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं रहने के कारण बिजली नहीं जल रही है। बाढ़ आश्रय स्थल भवन में मुख्य गेट के अतिरिक्त किसी भी गेट पर ताला नहीं लगा हुआ है। इसके साथ ही इसके देख रेख के लिए कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। मुखिया चन्द्रानन्द मंडल ने बताया कि बाढ़ आश्रय भवन में संवेदक के द्वारा लापरवाही बरतने के कारण कई तरह की खामियां नजर आ रही है।

ग्राउंड रिपोर्ट 02

प्रखंड: जोकीहाट

तारण बाढ़ आश्रय स्थल पर ग्रामीणों का कब्जा, जलावन बढ़ा रही शोभा।

जोकीहाट(ए.सं.)। जिस मकसद से लाखों खर्च कर जोकीहाट के तारण सहित अन्य बाढ़ प्रभावित पंचायतों में आश्रय स्थल निर्माण किया गया था, वह आज अपने उद्देश्य से भटक गयी दिखती है। प्रशासनिक उपेक्षा के कारण यह आश्रय स्थल खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कहने को तो इन आश्रय स्थलों को बिजली, शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया था, लेकिन देखरेख और रखरखाव के अभाव में ये बेकार साबित हो रहे हैं। हिन्दुस्तान संवाददाता ने प्रखंड के तारण पंचायत स्थित बाढ़ आश्रय स्थल का जायजा लिया तो काफी खामियां देखने को मिली। बाहर से देखने में भव्य नजर आने वाली इस इमारत के अंदर का नजारा बेहद बदतर पाया गया। आश्रय स्थल के अंदर प्रवेश करते ही साफ-सफाई के अभाव में चारों तरफ गंदगी दिखी। देखरेख न होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों ने इस सरकारी इमारत पर अपना कब्जा जमा लिया है। भवन के अंदर ग्रामीण इलाकों में जलावन के रूप में इस्तेमाल होने वाली मक्के की गुठ्ठी का ढेर लगा हुआ था। परिसर से बिजली की सुविधा पूरी तरह नदारद पाई गई। रखरखाव न होने से चापाकल खराब पड़ा है और शौचालय पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। बिजली व पेयजल की सुविधा नदारत। तारण पंचायत के पूर्व मुखिया मेराज आलम ने बताया कि इस बाढ़ आश्रय का निर्माण लगभग छह साल पहले कराया गया था, लेकिन उचित रखरखाव न होने की वजह से फिलहाल यह बेकार पड़ा है। वहीं स्थानीय ग्रामीण मजीद,महफुज, वसीक, नसीम, मंजूर आदि ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बाढ़ आपदा के दौरान भी बुनियादी सुविधाओं के न रहने से इस आश्रय स्थल से पीड़ितों को कोई राहत या फायदा नहीं मिल पाता है।​

ग्राउंड रिपोर्ट: 03

प्रखंड पलासी:

बिजली उपकरण के साथ पानी टंकी मोटर की चोरी, आज सुविधा विहीन

पलासी (ए.सं)। पलासी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ दो आश्रय स्थल हैं। एक ग्राम डेहटी उत्तर और दूसरा डेहटी दक्षिण पंचायत में हैं । डेहटी दक्षिण स्थित बाढ़ आश्रय स्थल का जायजा लेने पर पाया गया कि यह बाढ़ आश्रय स्थल संसाधन विहीन है। स्थानीय मुखिया मोहम्मद रागिब उर्फ बबलू ने बताया कि डेहटी चौक पर भवन निर्माण विभाग की 99 लाख 39 हजार 884 की लागत से आठ साल पहले इस बाढ़ आश्रय स्थल भवन निर्माण किया गया था। बिजली भी लगी। पेयजल की भी सुविधा दी गयी लेकिन आज पेय जल की व्यवस्था है और ना तो बिजली की व्यवस्था हैं। इसका कारण रख रखाव है। चोरों ने न केवल बिजली का सारा सामान चोरी कर ली है बल्कि पानी टंकी का मोटर आदि भी चोरी कर ली गयी थी। आज यह सुविधाविहीन बना हुआ है।

ग्राउंड रिपोर्ट 04

प्रखंड फारबिसगंज:

पिपरा पंचायत: पांच साल में ही छत से रिस रहा पानी

जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

जोगबनी थानान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के पिपरा पंचायत के बाढ़ आश्रय स्थल बदहाल अवस्था में है । बारिश में छत से पानी चूता है । बिजली नहीं है । देखरेख नहीं होने से इस भवन के सीसे टूटे हुए है । पानी सप्लाई का पाइप , टोटी आदि टूटे हुए है । शौचालय का कई माह से सफाई नहीं हुई है। लोहे का गेट जंग खा रहा है । भवन में गंदगी का अंबार लगा हुआ है । हिन्दुस्तान ने जब पिपरा आश्रय स्थल का जायजा लिया तो कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला।

समीप के मंदिर पर बैठे ग्रामीण अनुरुद्ध मंडल , ज्ञानचंद्र मंडल , धीथर दास , नंद मंडल , बिनोद मंडल , रंजीत मंडल , राजेंद्र साह , सियानंद मंडल , परमानंद मंडल ने बताया कि देखरेख नहीं होने से यह आश्रय स्थल भवन बाढ़ पीड़ित को आश्रय देने लायक नहीं बचा है । आश्रय भवन का देखरेख का जरूरत है । यहां बता दे ंकि उक्त बाढ़ आश्रय भवन का उद्घाटन 21 जून 2021 को हुआ था । यह भवन पांच वर्ष में ही जर्जर हो गया है । ग्रामीणों ने इसकी मरम्मत की मांग किया है।