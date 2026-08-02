बाढ़ से सुरक्षा की दी गई जानकारी
सासाराम में सभी सरकारी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के तहत बच्चों को बाढ़ से बचाव और संक्रमण से बचने की जानकारी दी गई। संभाग प्रभारी पंकज कुमार ने मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इस पहल के उद्देश्यों को स्पष्ट किया और कार्यक्रम के फोटो पोर्टल पर अपलोड किए गए।
सासाराम। जिले की सभी सरकारी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के तहत कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को बाढ़ से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही बाढ़ के बाद होने वाले संक्रमण की भी जानकारी दी गई। संभाग प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम(सुरक्षित शनिवार) के तहत बाढ़ के खतरे व बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम आयोजित कर इससे संबंधित फोटो भी पोर्टल पर अपलोड किये गए।
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