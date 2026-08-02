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100 से अधिक गांवों में बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने के कारण गंगा, रामगंगा और गर्रा नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। सवायजपुर, बिलग्राम और शाहाबाद तहसील के 100 से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा है। सिंचाई विभाग सतर्कता बरतने की सलाह दे रहा है, जलस्तर में वृद्धि से जलभराव और फसलों को नुकसान की आशंका है।

100 से अधिक गांवों में बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा
100 से अधिक गांवों में बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा

हरदोई। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा, रामगंगा और गर्रा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो सवायजपुर, बिलग्राम और शाहाबाद तहसील के नदी तटीय 100 से अधिक गांवों में बाढ़ और कटान का खतरा बढ़ सकता है। रविवार सुबह आठ बजे सिंचाई विभाग की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर 136.85 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 137.60 मीटर है। वहीं राजघाट पर जलस्तर 124.47 मीटर रहा, जो चेतावनी बिंदु 124.47 मीटर के बराबर पहुंच गया है। रामगंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु से नीचे है।

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वहीं गर्रा नदी के मुमुक्ष आश्रम पर जलस्तर 143.80 मीटर रहा। विभागीय जिम्मेदारों ने बताया बढ़ते जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता अजय चौधरी के अनुसार हरदोई बैराज से 97,952 क्यूसेक तथा नरौरा बैराज से गंगा नदी में 1,72,721 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नानकसागर बांध से गर्रा नदी में फिलहाल पानी नहीं छोड़ा गया है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लगातार बढ़ते जलस्तर और कटान को देखते हुए राजस्व व सिंचाई विभाग की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं। यदि जलस्तर में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो निचले इलाकों में जलभराव और फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ सकती है।

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