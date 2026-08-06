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महानंदा के तट पर बसे दमराहा में भीषण कटाव, दो दर्जन परिवार पर मंडरा रहा खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-05purn03-अमौर के महानंदा नदी के किनारे दमराह में फ्लड फाइटिंग कार्य के बावजूद भीषण कटाव अमौर, एक संवाददाता। अमौर प्रखंड क्षेत्र के होकर बहने वाली प्

महानंदा के तट पर बसे दमराहा में भीषण कटाव, दो दर्जन परिवार पर मंडरा रहा खतरा

अमौर, एक संवाददाता। अमौर प्रखंड क्षेत्र के होकर बहने वाली प्रायः सभी नदियों के जलस्तर में दो दिनों से फिर से हो रही वृद्धि से एक और जहां बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है, वहीं तटवर्ती इलाकों में भीषण कटाव शुरू हो गया है। जिसे देखकर लोग इन दिनों रतजगा कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से महानंदा नदी के तट पर बसा अमौर प्रखंड के हफनिया पंचायत के वार्ड संख्या 11 दमराहा गांव में भीषण कटाव शुरू हो गया है। हालांकि जिला पदाधिकारी के दिशानिर्देश पर कटाव स्थल पर लगभग 90 मीटर कार्य हुआ था जिसके बाद कुछ दिनों तक लोगों ने राहत की सांस ली थी।

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पर एक बार फिर से भीषण कटाव होता देख ग्रामीण दहशत में हैं। कटाव से प्रभावित हो रहे परिवारों के सदस्यों में गुलाम रसूल, जुबैर आलम, अनामुल, शाहीद, जमील, कैसर, नाजिम,मुज्जमिल, नौशाद,मुनीज, हासिम,कासीम, मुस्तकीम आदि ने बताया कि दमराहा गांव में वर्षों से भीषण कटाव होता रहा है। भीषण कटाव के कारण ही आज इस गांव की आधी आबादी महानंदा नदी के उस पार किशनगंज क्षेत्र में बस चुकी है। हालांकि यहां कटाव को रोकने के लिए विभागीय कार्य हुआ पर यह कार्य अब बेअसर हो रहा है । स्थल पर हुआ कार्य धीरे धीरे कटाव की जद में आने से ध्वस्त हो रहा है। कटाव को देखते हुए अब तक आधा दर्जन से अधिक परिवार अपना आशियाना तोड़कर सड़कों के किनारे जाने को मजबूर हुए हैं। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अफ़रोज़ आलम ने बताया कि इस गांव में हो रहे भीषण कटाव को देखकर लग रहा है कि यदि जल्द से जल्द कटाव निरोधक कार्य नहीं किया गया तो इसकी जद में 25 परिवार आ सकते हैं। इस संबंध में अंचलाधिकारी शमीना खातून ने बताया कि क्षेत्र में नदी कटाव स्थलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं इसकी रिपोर्ट विभाग को भेजी जा रही है।

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