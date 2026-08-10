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नदियों का जलस्तर घटने से मिली राहत, तटबंध सुरक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज में नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों एवं सीमावर्ती इलाकों में बारिश थमने के बाद जिले की नदियों के जलस्तर में गिरावट आ रही है, जिससे लोगों को राहत मिली है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार, सभी तटबंध सुरक्षित हैं और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

नदियों का जलस्तर घटने से मिली राहत, तटबंध सुरक्षित

महराजगंज, निज संवाददाता। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों व सीमावर्ती इलाकों में बारिश थमने से जिले की नदियों के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बा floods नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को जिले से गुजरने वाली प्रमुख नदियों व नाले का जलस्तर लगातार घट रहा है तथा सभी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं।

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जलस्तर की घट रही स्थिति

बाढ़ नियंत्रण कक्ष से शाम चार बजे जारी बुलेटिन के अनुसार गंडक बैराज वाल्मीकिनगर से सुबह आठ बजे जहां 1.19 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज दर्ज किया गया था, वह शाम चार बजे घटकर 1 लाख 11 हजार 500 क्यूसेक पर आ गया है। रोहिन नदी का जलस्तर त्रिमुहानी घाट पर खतरे के निशान 82.44 मीटर के सापेक्ष घटकर 80.52 मीटर व भौराबारी घाट पर खतरे के निशान 79.00 मीटर के सापेक्ष घटकर 76.35 मीटर पर पहुंच गया है। रोहिन बैराज रतनपुर से डिस्चार्ज घटकर 190.8 क्यूसेक रह गया है। महाव नाले का जलस्तर घटकर 4.00 फीट पर आ गया है।

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नदियों की स्थिति पर निगरानी

राप्ती नदी रिगौली बांध पर खतरे के निशान 80.30 मीटर के सापेक्ष 76.42 मीटर पर बह रही है। प्यास नदी का जलस्तर भी घटकर 100.50 मीटर दर्ज किया गया। नियंत्रण कक्ष के अनुसार रविवार को बारिश शून्य दर्ज की गई है। सिंचाई विभाग बाढ़ खंड के एक्सईएन राजीव कपिल ने बताया कि नदियों का जलस्तर घटा है। स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। सभी तटबंध सुरक्षित हैं।

सामान्य प्रश्न

जलस्तर में गिरावट का कारण क्या है?
नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों व सीमावर्ती इलाकों में बारिश थमने से जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है।
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