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सुपौल : कोसी कटाव पीड़ितों से मिले डीएम, विस्थापितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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किशनपुर के बेला गोठ वार्ड 6 में कोसी नदी के कटाव से प्रभावित परिवारों का हाल जानने जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्य में लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया और विस्थापित परिवारों को आवश्यक राहत सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

सुपौल : कोसी कटाव पीड़ितों से मिले डीएम, विस्थापितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश

किशनपुर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर दुबयाही पंचायत के बेला गोठ वार्ड 6 में बुधवार को कोसी नदी के कटाव से प्रभावित परिवारों का हाल जानने जिला पदाधिकारी सावन कुमार पहुंचे।

सेवाओं का निरीक्षण

उन्होंने आपदा से प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया तथा अधिकारियों को राहत कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का सख्त निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कटाव पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी विस्थापित परिवारों की सूची तैयार कर उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

राहत सामग्री का वितरण

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों को तत्काल पॉलीथिन शीट एवं सूखा राशन के पैकेट उपलब्ध कराए जाएं, ताकि बारिश के बीच उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। डीएम ने एडीएम (आपदा प्रबंधन) मो तारिक, सदर एसडीएम मनोहर कुमार साहू तथा आपदा एडीएमओ चंद्र भूषण कुमार व बीडीओ पिंकी कुमारी को सभी विस्थापित परिवारों का सत्यापन कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने राहत वितरण में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि कोई भी विस्थापित परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे।

प्रशासन की प्राथमिकताएँ

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ एवं कटाव प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कैंप कर लोगों की समस्याओं पर नजर रखने को कहा। डीएम ने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान, भोजन और आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराना है। किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। वहीं प्रभारी अंचलाधिकारी जियाउल कमर ने बताया कि अब तक कुल 118 विस्थापित परिवारों के बीच पॉलीथिन शीट का वितरण किया जा चुका है। साथ ही अन्य आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।

प्रश्नोत्तरी

जिला पदाधिकारी ने प्रभावित परिवारों के लिए क्या आश्वासन दिया?
जिला पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि सभी विस्थापित परिवारों की सूची तैयार कर उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

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