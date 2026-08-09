ट्रैक मेंटिनेंस के कारण बदले मार्ग से चलेंगी ये ट्रेनें
बरेली, वरिष्ठ संवाददाता पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तिनसुकिया मंडल के शिमलगुड़ी यार्ड में जल-भराव समाप्त हो जाने पर गाड़ियों का संचलन प्रारंभ करने हेतु
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तिनसुकिया मंडल के शिमलगुड़ी यार्ड में जल-भराव समाप्त हो जाने पर गाड़ियों का संचलन प्रारंभ करने हेतु इंजीनियरिंग कार्य किया जा रहा है। इंजीनियरिंग कार्य पूरा न होने तक राजधानी समेत कई ट्रेनें डायवर्ट मार्ग से ही चलेंगी। मार्ग परिवर्तन- 11 एवं 12 अगस्त : 20503 डिब्रुगढ़-नई दिल्ली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उत्तर लखीमपुर-रंगापाड़ा नार्थ-गुवाहाटी-रंगिया-न्यूबंगाई गांव के रास्ते चलाई जाएगी।- 10 एवं 11 अगस्त : 20504 नई दिल्ली-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-गुवाहाटी-रंगापाड़ा नार्थ-उत्तर लखीमपुर के रास्ते चलेगी।- 10 अगस्त : 15903 डिब्रुगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उत्तर लखीमपुर-रंगापाड़ा नार्थ-रंगिया-न्यू बंगाई गांव के रास्ते जाएगी।- 10, 11 एवं 12 अगस्त : 15909 डिब्रुगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उत्तर लखिमपुर-रंगापाड़ा नार्थ-रंगिया के रास्ते संचालित होगी।-
09 अगस्त : 15910 लालगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ-उत्तर लखीमपुर के रास्ते चलेगी।- 09 अगस्त : 15904 चंडीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ-उत्तर लखीमपुर के रास्ते जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें