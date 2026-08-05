बाढ़ रोकने के लिए यमुना किनारे मजबूत किए तटबंध

फरीदाबाद में मानसून के दौरान बाढ़ की आशंकाओं के बीच, सिंचाई विभाग ने यमुना के कटान वाले क्षेत्रों में सुरक्षा दीवारें बनाई हैं। किदावली और लालपुर गांव के पास की गई ये व्यवस्थाएं जलस्तर बढ़ने की स्थिति में शहर की सुरक्षा में मदद करेंगी। जलस्तर सामान्य है और विभाग की निगरानी जारी है।

फरीदाबाद, धनंजय चौहान। मानसून के दौरान यमुना का जलस्तर बढ़ने की आशंकाओं के बीच सिंचाई विभाग ने शहर को संभावित बाढ़ से सुरक्षित रखने के इंतजाम पूरे कर लिए हैं। विभाग ने यमुना के उन स्थानों पर, जहां कटान की आशंका सबसे अधिक रहती है, पत्थरों की मजबूत सुरक्षा दीवार (स्टोन शटर) तैयार की है। अधिकारियों का दावा है कि किदावली और लालपुर गांव के पास किए गए इस कार्य से तटबंध पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुआ है और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में भी नदी का पानी शहर की ओर बढ़ने की संभावना काफी कम हो गई है।

यमुना तटबंध की मजबूती सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से यमुना तटबंध को मजबूत करने का काम लगातार चल रहा था। हाल ही में किदावली और लालपुर के समीप संभावित कटान वाले हिस्सों पर बड़े-बड़े पत्थरों और मजबूत भराव सामग्री का इस्तेमाल कर सुरक्षा दीवार बनाई गई है। इसका उद्देश्य तेज बहाव के दौरान नदी के दबाव को नियंत्रित करना और तटबंध को सुरक्षित बनाए रखना है, ताकि पानी किनारों को काटकर आबादी वाले क्षेत्रों तक न पहुंच सके। विभाग का कहना है कि फिलहाल यमुना का जलस्तर सामान्य है। इस समय नदी में करीब 50 हजार क्यूसेक पानी बह रहा है, जो किसी प्रकार के खतरे की स्थिति नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक दो लाख क्यूसेक या उससे अधिक पानी आने पर ही आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बनती है। वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, फिर भी एहतियात के तौर पर संवेदनशील स्थलों की लगातार निगरानी की जा रही है।

संवेदनशील स्थलों की निगरानी मानसून के मौसम में यमुना के जलस्तर में突然 बढ़ोतरी की संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए सिंचाई विभाग ने निगरानी व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी है। जलस्तर में असामान्य वृद्धि होने पर संबंधित प्रशासनिक विभागों को तत्काल सूचना देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

किदावली और लालपुर क्षेत्र में बनाए गए स्टोन शटर से तटबंध की मजबूती बढ़ी है। इससे जलस्तर बढ़ने की स्थिति में शहर में पानी घुसने की संभावना काफी कम हो गई है। -राकेश, एसडीओ, सिंचाई विभाग