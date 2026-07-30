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एसडीएम ने की बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पूरनपुर में एसडीएम मयंक गोस्वामी और तहसीलदार आशीष गुप्ता ने संभावित बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से बैठक कर आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर चर्चा की। अधिकारियों ने भोजन वितरण स्थलों का भी निरीक्षण किया और प्रशासन को आपात स्थिति की सूचना देने का निर्देश दिया।

एसडीएम ने की बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा

पूरनपुर। एसडीएम और तहसीलदार ने टीम के साथ संभावित बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर बचाव तैयारियों की समीक्षा की। भोजन वितरण स्थलों का निरीक्षण किया गया। ग्रामीणों के साथ बैठक कर आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बुधवार को ट्रांस शारदा क्षेत्र के गांव श्रीनगर में एसडीएम मयंक गोस्वामी तहसीलदार आशीष गुप्ता पहुंचे। उन्होंने गांव में स्थित राजस्व चौकी का निरीक्षण किया और बाढ़ बचाव के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। एसडीएम और तहसीलदार ने बाढ़ से सम्भावित प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तैयार किए जाने वाले भोजन वितरण स्थलों का भी निरीक्षण किया गया।

अधिकारियों ने ग्राम प्रधान और प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक की। इसमें बाढ़ की संभावित स्थिति, राहत, बचाव कार्य और आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारी पर चर्चा की गई। इसमें जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों में समन्वय बनाए रखते हुए आपात स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन को देने के लिए कहा गया। एसडीम ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति पर निगरानी रखने और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों को तैयार रखने के निर्देश दिए। इस दौरान कानूनगो महेश पाल, लेखपाल आशीष निषाद, प्रदुमन पांडे, श्याम मौर्य, रामेश्वर चौहान, प्रधान इकबाल सिंह, विजय सिंह, योगेश कुमार, रामवती देवी, इंद्रदीप सिंह बटन, वोगा सिंह सहित कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।

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