अलौली में चिन्हित किए गए बाढ़ राहत शिविर का किया निरीक्षण

अलौली में चिन्हित किए गए बाढ़ राहत शिविर का किया निरीक्षण
अलौली में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने राहत शिविरों का चयन किया है। बीडीओ मिन्हाज अहमद और सीओ हिमांशु कुमार ने चार पंचायतों में प्रभावित क्षेत्रों के लिए शरण स्थल निर्धारित किए हैं, जिसमें मिडिल स्कूलों और प्लस टू हाई स्कूलों को शामिल किया गया है। सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
अलौली। एक प्रतिनिधि संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रखंड एवं अंचल ने संयुक्त रुप से व्यवस्था के लिए तैयारी में जुटी है। मंगलवार को बीडीओ मिन्हाज अहमद एवं सीओ हिमांशु कुमार ने संयुक्त रुप से राहत शिविर स्थलों का चयन किया। जहां आश्रय में रहने वाले लोगों की क्षमता अनुसार कमरे, बिजली पानी आदि की सुविधएं उपलब्ध हो, इसका जायजा लिया। जानकारी देने के क्रम में सीओ हिमांशु कुमार ने बताया कि प्रखंड का चार पंचायत पूर्ण रुप से बाढ़ प्रभावित है दो पंचायत के कुछ गांव ही प्रभावित है। संभावित बाढ़ को देखते हुए पूर्ण प्रभावित पंचायतों में शरणस्थल व राहत शिविर के लिए चेराखेरा पंचायत के मोहराघाट हटिया गांव के मिडिल स्कूल मोहराघाट में 350 लोगों की क्षमता का जगह चिन्हित किया गया है।
आनंदपुर मारन पंचायत के मारनडीह गांव के मिडिल स्कूल मारणडीह में 280 लोगों के लिए जगह चिन्हित किया गया है। दहमा खैरी खुटहा पंचायत के खुटहा गांव अन्तर्गत प्लस टू हाई स्कूल भवन खुटहा हजार लोगों की क्षमता के लिए चिन्हित किया गया है। शहरवन्नी पंचायत के कमला गम्हरिया गांव के कमला गम्हरिया स्कूल में 700 लोगों के लिए शरण एवं राहत स्थल चिन्हित कर रखा गया है जो पूरी व्यवस्था सेलेस देखा गया है। ताकि संभावित बाढ़ को देखते हुए हम सजग रहें। चिन्हित शरण स्थल का लाभ पीड़ित समय से ले सके।
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