अलौली में चिन्हित किए गए बाढ़ राहत शिविर का किया निरीक्षण

अलौली। एक प्रतिनिधि संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रखंड एवं अंचल ने संयुक्त रुप से व्यवस्था के लिए तैयारी में जुटी है। मंगलवार को बीडीओ मिन्हाज अहमद एवं सीओ हिमांशु कुमार ने संयुक्त रुप से राहत शिविर स्थलों का चयन किया। जहां आश्रय में रहने वाले लोगों की क्षमता अनुसार कमरे, बिजली पानी आदि की सुविधएं उपलब्ध हो, इसका जायजा लिया। जानकारी देने के क्रम में सीओ हिमांशु कुमार ने बताया कि प्रखंड का चार पंचायत पूर्ण रुप से बाढ़ प्रभावित है दो पंचायत के कुछ गांव ही प्रभावित है। संभावित बाढ़ को देखते हुए पूर्ण प्रभावित पंचायतों में शरणस्थल व राहत शिविर के लिए चेराखेरा पंचायत के मोहराघाट हटिया गांव के मिडिल स्कूल मोहराघाट में 350 लोगों की क्षमता का जगह चिन्हित किया गया है।