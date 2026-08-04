जिले के 48 पंचायतों को संभावित बाढ़ से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर, 160 नावों का किया एकरारनामा

जिले के 48 पंचायतों को संभावित बाढ़ से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर, 160 नावों का किया एकरारनामा
पेज चार का फ्लायर/एंकर:जिले के 48 पंचायतों को संभावित बाढ़ से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर, 160 नावों का किया एकरारनामाजिले के 48 पंचायतों को सं
खगड़िया । नगर संवाददाता सात नदियों से घिरे खगड़िया जिले में जलस्तर वृद्धि के साथ ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। कभी कोसी उफनाती है तो कभी गंगा नदी जलस्तर वृद्धि के बाद आंख दिखाती है। बागमती व बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर वृद्धि के बाद भी लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी को तेज कर दी गई है। नदियों के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और संभावित बाढ़ को लेकर हर व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। चाहे बांधों की स्थिति हो या फिर लोगो के आवागमन के लिए नावों की उपलब्धता। बाढ़ आने पर पशुओं की चारा की व्यवस्था हो या फिर सूखा राशन की व्यवस्था। हर स्तर से मॉनीटरिंग की जा रही है। जिससे आने वाले दिनों में नदियों के पूरी तरह से उफनाने के बाद किसी भी प्रकार की अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए जिले में लोगों के आवागमन को सुव्यवस्थित रखने के लिए नावों का एकरारनामा करते हुए नावों की गुणवत्ता की भी जांच की जा चुकी है। साथ ही संबंधित सीओ के माध्यम से लगातार नावों के परिचालनों पर भी नजर रखी जा रही है। जिससे क्षमता से अधिक संख्या में नावों पर लोग सवारी नहीं करें। मिली जानकारी के अनुसार जिले में 160 निजी नावों को एकरारनामा किया जा चुका है। इसके साथ ही आठ इन्फ्लैटेबल मोटरबोट भी तैयार रखा गया है। अलौली प्रखंड में 28, बेलदौर में पांच, चौथम में 15, गोगरी में 30, खगड़िया प्रखंड में 23, मानसी प्रखंड में सात व परबत्ता प्रखंड में सर्वाधिक 52 नावों का एकरारनामा किया जा चुका है। सरकारी स्तर पर वर्ष 2025 में एक भी सरकारी नावों की खरीदारी नहीं की गई है। वहीं पूर्व के वर्षों में बाढ़ के दौरान नावों के परिचालन के बाद शत प्रतिशत राशि का भुगतान नाविकों व नाव मालिकों को किया जा चुका है。
जिले में बनाए गए हैं 56 आश्रयस्थल:
नदियों के गोद में बसे गांवों व टोलों के जलस्तर वृद्धि के बाद पूरी तरह से घिर जाने के बाद इसके लिए पूर्वसे ही तैयारी की जा चुकी है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में 56 जगहों को उंचे स्थलों को चिन्हित किया गया है। यानि इन जगहों पर बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आवासन की व्यवस्था होगी। इसमें मुख्य रूप से उंचे स्थलों पर बने स्कूलों के भवनों अथवा अन्य सरकारी भवन शामिल हैं। जिसमें से अलौली में चार, बेलदौर में एक, चौथम में दो, गोगरी में चार, खगड़िया में पांच, मानसी में सात व परबत्ता में 33 अश्रय स्थलों को चिन्हित किया जा चुका है। जबकि जरूरत के हिसाब से 139 जगहों पर सामुदायिक रसोई की भी व्यवस्था की गई है। इसमें से अलौल्ी में 28, बेलदौर में 20, चौथम में 18, गोगरी में 22, खगड़िया में आठ, मानसी में सात व परबत्ता में 36 जगहों पर जरूरत पड़ने पर सामुदायिक किचन का संचालन किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी संभावित बाढ़ को लेकर की गई है तैयारी:
संभावित बाढ़ को लेकर प्रखंडवार स्वास्थ्य शिविर लगाने को लेकर भी तैयारकी गई है। इसमें चलंत, स्थायी व अस्थायी स्वास्थ्य शिविर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिले के विभिन्न प्रखंडों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रखंडवार स्थायी स्वास्थ्य शिविरों की संख्या 35 है। वहीं 11 चिकित्सा दलों द्वारा भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी रखी जाएगी। वहीं दो सदस्यीय बोट द्वारा संचालित चलंत चिकित्सा दल का भी गठन किया गया है।इसके लिए अलौली में चार, बेलदौर में एक, चौथम में तीन, गोगरी में दो, खगड़िया में तीन, मानसी में एक व परबत्ता में दो चलंत स्वास्थ्य टीम लगातार स्वास्थ्य सेवा देगी।
बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकट ग्रस्त समूहों की हो चुकी है पहचान:
जिले के विभिन्न प्रखंडों के बाढ़ प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की भी पहचान की जा चुकी है। इसमें 1651 गर्भवती महिलाओं, 1537 धात्री महिलाओं क ी संख्या, छह माह से तीन वर्ष तक के 1908 बच्चों की संख्या है। वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले 54 हजार 923 लोग चिन्हित हैं। वहीं 5669 नि:शक्त लोगों की भी पहचान हो चुकी है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किस प्रखंड में हैं कितनी गर्भवती महिलाएं:
प्रखंड गर्भवती महिलाएं दिव्यांगजन वृद्ध
अलौली 507 600 10251
बेलदौर 92 75 1555
चौथम 309 837 8673
गोगरी 133 1605 14180
खगड़िया 280 865 7923
मानसी 64 512 3113
परबत्ता 266 1175 8598
कुल 1651 5669 54293
फोटो:32
कैप्शन: जिले के मानसी प्रखंड अन्तर्गत मटिहानी में चिन्हित बाढ़स्थली।
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