लखीसराय:गंगा के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन अलर्ट, कॉलेज घाट की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी

लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट बड़हिया, निज प्रतिनिधि। गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने अब बड़हिया में भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को नदी का पानी कॉलेज घाट की सीढ़ियों तक पहुंच गया। फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर राहत एवं बचाव की तैयारियों को गति दे दी है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अंचल प्रशासन ने निजी स्तर पर 13 नावों की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके अलावा आठ सरकारी नावें भी विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हैं। अधिकारियों के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप कुल 19 नावों की जरूरत का आकलन किया गया है।

राहत कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सभी पंचायतों में नोडल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वहीं आपदा प्रबंधन को लेकर एसडीआरएफ की छह सदस्यीय टीम 29 जुलाई से 28 अगस्त तक क्षेत्र में तैनात है। हालांकि शुक्रवार को टीम घाटों पर सक्रिय नजर नहीं आई। बाढ़ प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली जीआर सहायता के लिए पंचायत प्रतिनिधियों एवं मुखियाओं से पात्र लाभुकों की सूची तैयार करने को कहा गया है। प्रशासन का कहना है कि यदि जलस्तर और बढ़ता है तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो तत्काल राहत शिविर संचालित किए जाएंगे। उधर खुटहा क्षेत्र के ग्रामीणों ने एक बार फिर सरकारी नाव उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बाढ़ के दौरान नाव की कमी के कारण आवागमन और राहत कार्य प्रभावित होते हैं। बावजूद इसके अब तक इस क्षेत्र में स्थायी रूप से सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं हो सकी है। बड़हिया के कॉलेज घाट पर बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नगर प्रशासन द्वारा बेरीकेटिंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही नगर प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि कोई भी श्रद्धालु बैरिकेड के आगे स्नान आदि के लिए नहीं जाए तथा साथ आए छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान रखें।