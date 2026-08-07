Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखीसराय:गंगा के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन अलर्ट, कॉलेज घाट की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़हिया में राहत कार्यों की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने 13 निजी और आठ सरकारी नावों की व्यवस्था की है। 29 जुलाई से 28 अगस्त तक एसडीआरएफ की टीम क्षेत्र में तैनात रहेगी। स्थानीय लोगों ने हर वर्ष बाढ़ के दौरान नाव की कमी की समस्या उठाई है।

लखीसराय:गंगा के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन अलर्ट, कॉलेज घाट की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी

लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट बड़हिया, निज प्रतिनिधि। गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने अब बड़हिया में भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को नदी का पानी कॉलेज घाट की सीढ़ियों तक पहुंच गया। फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर राहत एवं बचाव की तैयारियों को गति दे दी है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अंचल प्रशासन ने निजी स्तर पर 13 नावों की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके अलावा आठ सरकारी नावें भी विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हैं। अधिकारियों के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप कुल 19 नावों की जरूरत का आकलन किया गया है।

ये भी पढ़ें:Hapur News: खादर क्षेत्र का एसडीएम ने किया निरीक्षण

राहत कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सभी पंचायतों में नोडल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वहीं आपदा प्रबंधन को लेकर एसडीआरएफ की छह सदस्यीय टीम 29 जुलाई से 28 अगस्त तक क्षेत्र में तैनात है। हालांकि शुक्रवार को टीम घाटों पर सक्रिय नजर नहीं आई। बाढ़ प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली जीआर सहायता के लिए पंचायत प्रतिनिधियों एवं मुखियाओं से पात्र लाभुकों की सूची तैयार करने को कहा गया है। प्रशासन का कहना है कि यदि जलस्तर और बढ़ता है तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो तत्काल राहत शिविर संचालित किए जाएंगे। उधर खुटहा क्षेत्र के ग्रामीणों ने एक बार फिर सरकारी नाव उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बाढ़ के दौरान नाव की कमी के कारण आवागमन और राहत कार्य प्रभावित होते हैं। बावजूद इसके अब तक इस क्षेत्र में स्थायी रूप से सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं हो सकी है। बड़हिया के कॉलेज घाट पर बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नगर प्रशासन द्वारा बेरीकेटिंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही नगर प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि कोई भी श्रद्धालु बैरिकेड के आगे स्नान आदि के लिए नहीं जाए तथा साथ आए छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान रखें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Ganga River Bhagalpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।