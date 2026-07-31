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संभावित बाढ़ एवं आपदा की तैयारी को लेकर बीडीओ व सीओ ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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खगड़िया में, सरकारी अधिकारी राजीव कुमार और लीलावती ने संभावित बाढ़ के लिए राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई के भवनों का निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय चकला मुसहरी, मध्य विद्यालय बलहा सैदपुर और अन्य स्थानों का जायजा लिया गया। शौचालय, पीने का पानी और अन्य सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन किया गया।

संभावित बाढ़ एवं आपदा की तैयारी को लेकर बीडीओ व सीओ ने किया निरीक्षण

खगड़िया । एक प्रतिनिधि संभावित बाढ़ एवं आपदा की तैयारी को लेकर शुक्रवार को बाढ़ राहत शिविर एवं सामुदायिक रसोई के लिए चिह्नित भवनों विद्यालय का बीडीओ राजीव कुमार एवं सीओ लीलावती द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। इस आलोक में अमनी के प्राथमिक विद्यालय चकला मुसहरी, बाढ़ शरण स्थली अमनी, मध्य विद्यालय, बलहा सैदपुर, मध्य विद्यालय छोटी बलहा एवं मटिहानी मध्य विद्यालय एवं ज़ालिम टोला के प्राथमिक विद्यालय समेत चैधा क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया गया। वही भवन में अवस्थित रसोई स्थल, पीने का पानी, महिला पुरुष के लिए शौचालय और भवनों की स्थिति का अवलोकन किया गया।

जहां आवश्यकता पड़े वहां अतिरिक्त चापाकल और शौचालय निर्माण के लिए कनीय अभियंता को निदेशित किया गया।

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