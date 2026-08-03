बाढ़ से कई स्कूल बंद, 295 पर संकट
बाढ़ से कई स्कूल बंद, 295 पर संकटफर्रुखाबाद।जिले में बाढ़ का पानी गांवों की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी तक राजेपुर और शमसाबाद ब्लॉक के कई स्कूल बंद हो
फर्रुखाबाद।जिले में बाढ़ का पानी गांवों की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी तक राजेपुर और शमसाबाद ब्लॉक के कई स्कूल बंद हो गए हैं। पिछले वर्ष बाढ़ आने से 250 से अधिक स्कूलों को बंद करना पड़ा था। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ाया जा रहा है। बाढ़ का पानी कई संपर्क मार्ग पर चलने लगा है। इससे कई परिषदीय स्कूल बंद हो गए हैं। कई पर बंद होने की कगार पर है। राजेपुर क्षेत्र में प्रथमिक विद्यालय मंझा की मड़ैया, शमशाबाद में कटरी तौफीक में सड़क पर पानी चल रहा है इससे इन दोनों विद्यालयों में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे।
जिसके कारण इन स्कूलों को बंद करने की नौबत है। पिछले वर्ष बाढ़ आने से 295 स्कूलों को बंद करना पड़ा था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अगर कोई प्रधानाध्यापक स्कूल में या स्कूल के रास्ते में बाढ़ का पानी आने की सूचना देता है तो उस स्कूल को तत्काल बंद करा दिया जाएगा। सोमवार को किन किन स्कूलों तक या रास्तों में पानी आया है इसकी सही जानकारी मिल सकेगी।
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