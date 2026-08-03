Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाढ़ से कई स्कूल बंद, 295 पर संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

बाढ़ से कई स्कूल बंद, 295 पर संकटफर्रुखाबाद।जिले में बाढ़ का पानी गांवों की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी तक राजेपुर और शमसाबाद ब्लॉक के कई स्कूल बंद हो

बाढ़ से कई स्कूल बंद, 295 पर संकट

फर्रुखाबाद।जिले में बाढ़ का पानी गांवों की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी तक राजेपुर और शमसाबाद ब्लॉक के कई स्कूल बंद हो गए हैं। पिछले वर्ष बाढ़ आने से 250 से अधिक स्कूलों को बंद करना पड़ा था। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ाया जा रहा है। बाढ़ का पानी कई संपर्क मार्ग पर चलने लगा है। इससे कई परिषदीय स्कूल बंद हो गए हैं। कई पर बंद होने की कगार पर है। राजेपुर क्षेत्र में प्रथमिक विद्यालय मंझा की मड़ैया, शमशाबाद में कटरी तौफीक में सड़क पर पानी चल रहा है इससे इन दोनों विद्यालयों में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे।

ये भी पढ़ें:Farrukhabad Kannauj News: आईटीआई और फायर स्टेशन के पास पहुंचा पानी

जिसके कारण इन स्कूलों को बंद करने की नौबत है। पिछले वर्ष बाढ़ आने से 295 स्कूलों को बंद करना पड़ा था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अगर कोई प्रधानाध्यापक स्कूल में या स्कूल के रास्ते में बाढ़ का पानी आने की सूचना देता है तो उस स्कूल को तत्काल बंद करा दिया जाएगा। सोमवार को किन किन स्कूलों तक या रास्तों में पानी आया है इसकी सही जानकारी मिल सकेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj Latest News Farrukhabad Kannauj News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।