दर्जनभर गांवों बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, गांवों में बाढ़ की दस्तक
बिजनौर के पटियाली में गंगा नदी के जल स्तर में कमी के बावजूद दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। नरौरा बैराज से पानी की मात्रा घटकर 25,000 क्यूसेक हो गई है, फिर भी सड़कों और बिजली आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है। ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
बिजनौर व नरौरा बैराज से गंगा में छोड़े जा रहे पानी में भले ही कमी आई है। गंगा नदी का कछला गंगा घाट पर जलस्तर गिरने के बाद भी पटियाली के दर्जनभर गांवों में बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है। पटियाली के नगला हंसी, मूजखेड़ा, नगला नरपत समेत दर्जन भर गांवों तक बाढ़ के पानी भरा होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंगलवार को नरौरा बैराज से गंगा में छोड़े जा रहे पानी में 25 हजार क्यूसेक की की आई है। बैराजों से भले ही गंगा में छोड़े जा रहे पानी में कमी आई है। उसके बाद भी पटियाली के बाढ़ प्रभावित गांवों में लोग परेशान हैं।
पटियाली के राजेपुर कुर्रा के रहने वाले केपी सिंह ने कहा कि गांवों के चारों ओर बाढ़ का पानी बह रहा है। सड़कों के दोनों ओर पानी भरा होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। बाढ़ प्रभावित गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। जिससे रात के समय ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। पहाड़ों व मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद बैराजों पर एक बार फिर से पानी का दबाव बढ़ेगा। बारिश के बाद पानी के डिस्चार्ज में वृद्धि हुई तो इन गांवों के अंदर पानी प्रवेश कर सकता है। जिसके बाद पशुपालकों के सामने पशु चारे का भी संकट पैदा होना तय है। नरौरा बैराज से गंगा में मंगलवार की सुबह एक लाख 24 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नरौरा से छोड़ा गया पानी देशाम से जिले में होकर बह रहा था। गंगा में बाढ़ की वजह से नदी का पानी ओवर फ्लो होकर कटरी के निचले क्षेत्रों में गांवों तक पहुंच रहा है।
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