कुशेश्वरस्थान:बाढ़ की चपेट में आ जाता है बच्चों का भविष्य

कुशेश्वरस्थान:बाढ़ की चपेट में आ जाता है बच्चों का भविष्य
कुशेश्वरस्थान पूर्वी में बाढ़ के कारण हजारों बच्चों के अध्ययन में बाधा आई है। विद्यालय लंबे समय तक बंद रहे और राहत शिविरों के लिए स्कूल परिसरों का प्रयोग किया गया। बच्चों को स्कूल पहुंचने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हुई।
महेश कानोडिया,कुशेश्वरस्थान पूर्वी। प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ के दौरान प्रभावित इलाकों के विद्यालयों के हजारों बच्चों का भविष्य बाढ़ की चपेट में हो जाता है। जब तक बाढ़ विभिषिका बनी रहती है तब तक स्कूल बंद रहते हैं। बाढ़ का पानी नीचे उतर जाने के बाबजूद विद्यालय तक पहुंचने में बच्चों को काफी समय लग जाता है। बाढ़ के दिनों में स्कूल के परिसरों के अलावा कक्षाओं में भी पानी भर जाता है जिससे कक्षाएं बंद हो जाती हैं। कई विद्यालयों को राहत शिविर बनाने से स्कूल लंबे समय तक बंद होते हैं। कम पानी आने के बाबजूद इटहर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय ल्ष्मिमनीयां और इटहर पोखर सबसे पहले प्रभावित हो जाते हैं।
इसी साल पिछले महीने नदियों के बढ़े जलस्तर से विद्यालय परिसर में पानी जमा हो जाने के कारण कई दिनों के लिए पढ़ाई बंद रखी गयी थी।
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