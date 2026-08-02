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बाढ़ का पानी भरने से 10 गांवों की बिजली बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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तराई क्षेत्र में गंगा की वजह से आई बाढ़ ने लोगों के लिए नई समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। बिजली विभाग ने हुसैनपुर तराई के फीडर चंपतपुर के अंतर्गत दस गांवों की बिजली काट दी है, जिसमें पाल का नगला और हरसिंहपुर शामिल हैं। जेई जुनैद आलम के अनुसार, बिजली तभी चालू होगी जब बाढ़ का पानी घटेगा।

बाढ़ का पानी भरने से 10 गांवों की बिजली बंद

शमसाबाद, संवाददाता। तराई क्षेत्र में गंगा का कहर बरपने के साथ ही अब लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ गयी है। बाढ़ का पानी भरने से दस गांव की बिजली बंद कर दी गयी है। हुसैनपुर तराई के फीडर चंपतपुर के अंतर्गत पाल का नगला, सरपंच की मडैया, हरसिंहपुर कायस्थ, ऊगरपुर सहित दस गांव की बिजली बंद कर दी गयी है। जेई जुनैद आलम ने बताया कि बाढ़ के चलते संभावित खतरे को देखते हुये बिजली बंद की गयी है। जब तक बाढ़ का पानी वापस नहीं लौटेगा तब तक बिजली चालू नहीं होगी।

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