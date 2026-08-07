सहरसा: दियारा के गांवों को चारों ओर से घेरने लगा बाढ़ का पानी
नेपाल स्थित कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने और बारिश के कारण महिषी के दियारा इलाकों में बाढ़ बढ़ गई है। झाड़ा पंचायत सहित कई गांवों में जल भराव से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। ग्रामीणों को दैनिक जरूरतों के लिए संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से सुरक्षा और राहत की मांग की गई है।
महिषी से प्रदीप चौधरी की रिपोर्ट नेपाल स्थित कोसी बैराज से गुरुवार को करीब ढाई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने और क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण महिषी प्रखंड के दियारा इलाकों में बाढ़ का असर तेजी से बढ़ गया है। कई गांवों के चारों ओर का बहियार पानी में डूब गया है, जबकि कुछ मुख्य सड़कों पर बाढ़ का पानी आर-पार बहने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित झाड़ा पंचायत बताई जा रही है। इसके अलावा वीरगांव और बघवा पंचायत के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के अनुसार कोसी और बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि से झाड़ा पंचायत के झाड़ा, सोरवा, सिसौना और नवटोलिया को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर सोरवा के समीप बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ गुजर रहा है।
सड़क पर पानी चढ़ने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहियार और निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।झाड़ा निवासी बिपिन पासवान, दिलीप पासवान, हरीश यादव और बिनोद सादा ने बताया कि गांव के आसपास पानी फैलने से जलावन, पशुचारा और दैनिक जरूरतों की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। वहीं बघवा में पानी भरने से वीरगांव पंचायत के लोगों का सड़क संपर्क टूट गया है। ग्रामीण अब नाव के सहारे गांव से बाहर आ-जा रहे हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है और प्रशासन से राहत एवं सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जा रही है।
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