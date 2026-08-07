सहरसा: दियारा के गांवों को चारों ओर से घेरने लगा बाढ़ का पानी

महिषी से प्रदीप चौधरी की रिपोर्ट नेपाल स्थित कोसी बैराज से गुरुवार को करीब ढाई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने और क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण महिषी प्रखंड के दियारा इलाकों में बाढ़ का असर तेजी से बढ़ गया है। कई गांवों के चारों ओर का बहियार पानी में डूब गया है, जबकि कुछ मुख्य सड़कों पर बाढ़ का पानी आर-पार बहने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित झाड़ा पंचायत बताई जा रही है। इसके अलावा वीरगांव और बघवा पंचायत के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के अनुसार कोसी और बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि से झाड़ा पंचायत के झाड़ा, सोरवा, सिसौना और नवटोलिया को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर सोरवा के समीप बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ गुजर रहा है।