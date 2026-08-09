हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने की मजबूरी

बाढ़ से हजारों घर, फसलें और पशुधन प्रभावित होते हैं। पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना कठिन हो जाता है। कमला बलान नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे डूब क्षेत्र के घनश्यामपुर प्रखंड के 10 गांवों के लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका की त्रासदी झेल रहे हैं। तटबंध निर्माण के समय इन गांव के लोगों से किया गया पुनर्वास की सरकारी दावा महज लफ्फाजी साबित हुआ है। नदी के जलस्तर में वृद्धि होते ही इन गांवों में बाढ़ आ जाती है। नदी का जलस्तर जब लाल निशान को पार कर जाता है तो दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस जाता है। इससे इन गांवों में अफरातफरी मच जाती है तथा बदहवाश लोग बाल-बच्चे व मवेशियों समेत ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगते हैं। नदी के डूब क्षेत्र में बसे बाऊर, नवटोलिया, कैथाही, बैजनाथपुर, कनकी मुसहरी, गिदराही, भरसाहा, पुनर्वास टोला, जमरी डीह टोल, लगमा मुसहरी आदि गांवों की लगभग 10 हजार की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। बाढ़ में चास-बास व खेत-खलिहान डूबने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है।घर में पानी घुस जाने के कारण दर्जनों परिवारों को दोनों तटबंधों तथा ऊंचे स्थानों, रेज्ड प्लेटफॉर्म पर शरण लेकर विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है। बाऊर के पूर्व मुखिया जवाहर लाल यादव, रंजीत यादव, फूलेश्वर मंडल, नरेश वर्मा, अमृत राऊत आदि ने बताया कि बाढ़ आने पर गांव की सभी प्रमुख सड़कें डूब जाती हैं। आवाजाही के लिए लोग नाव पर आश्रित हो जाते हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों का सड़क संपर्क प्रखंड तथा जिला मुख्यालय से भंग हो जाता है। यहां के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की जगह बाढ की छुट्टी होती है। बाढ़ आने पर स्कूलों में पानी के भराव के कारण पठन-पाठन बाधित हो जाता है। एक-दो स्कूलों को बाढ़ के समय दूसरे स्कूलों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। दर्जनों घरों को नदी की तेज धारा बहा ले जाती है तो कई लोगों का घर जमींदोज हो जाता है। बाढ़ के मौसम में विस्थापित परिवारों की जिंदगी कई सप्ताह तक टाट-फूस तथा प्लास्टिक से बने घरों में गुजरती है। बाढ़ से इन गांवों की सड़कों व पुल-पुलियों को भी नुकसान पहुंचता है।