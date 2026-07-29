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असम-ओडिशा में बाढ़ का कहर, 10 और मौतें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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असम और ओडिशा में बाढ़ ने कहर बरपाया है। दोनों राज्यों में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि असम में मृतकों की संख्या 75 हो गई है। ओडिशा के छह जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है और राहत कार्य जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्थिति की जानकारी ली और सहायता का आश्वासन दिया है।

असम-ओडिशा में बाढ़ का कहर, 10 और मौतें

दोनों राज्यों में पांच लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, कई प्रमुख नदियां उफान पर असम में मृतकों की संख्या 75 पहुंची, केंद्रीय गृह मंत्री ने स्थिति की जानकारी ली

ये भी पढ़ें:असम में प्रलय: बाढ़ से अब तक 75 लोगों की मौत, प्रभावितों के लिए हिमंत सरकार का बड़ा ऐलान

गुवाहाटी/भुवनेश्वर, एजेंसी। असम और ओडिशा में बाढ़ कहर बरपा रही है। बुधवार को दोनों राज्यों में 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें असम में सात और आडिशा में तीन लोगों की मौत हुई है। इस तरह से असम में मृतकों की संख्या 75 हो गई है। वहीं, 3.32 लाख लोग प्रभावित हैं। इस बीच बुधवार को बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के क्षेत्र से ओडिशा में लगातार बारिश हो रही है। इससे राज्य के छह जिलों में बाढ़ के हालात हैं, जबकि दो लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से ओडिशा के बालासोर, भद्रक, ढेंकनाल, जाजपुर, मयूरभंज और संबलपुर जिलों के 44 प्रखंड, 233 ग्राम पंचायतें और 748 गांव प्रभावित हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त है। राज्य में भारी बारिश के बाद सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। राहत और बचाव कार्य के तहत बाढ़ प्रभावित इलाकों से 30,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। विस्थापित परिवारों को आश्रय और भोजन के लिए 212 राहत शिविर संचालित हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि मौत के सभी मामले ढेंकनाल जिले में सामने आए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि लोग घबराएं नहीं। मुश्किल समय में सरकार उनके साथ है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है।

घर और फसलों को नुकसान

ओडिशा में राहत-बचाव कार्य और मजबूत करने के लिए प्रभावित जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ ) की दो टीमें, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) की 13 टीमें, अग्निशामक एवं आपातकालीन सेवाओं की 44 टीमें तैनात हैं। शुरुआती अनुमान के अनुसार, 7,901 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो गईं हैं, जबकि 761 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। पानी उतरने के बाद नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा।

सेना और वायुसेना बचाव कार्य में

असम में 4.45 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। यहां सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। 81 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, इनमें 32,477 विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके साथ ही 34 राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बुरी तरह प्रभावित परिवारों को सरकार 15 हजार रुपये की अंतरिम राशि जल्द देगी, जिसका इस्तेमाल वे घरेलू जरूरत के लिए कर सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को असम के मुख्यमंत्री से राज्य में आई बाढ़ को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए केंद्र की ओर से मदद भरोसा दिला। इसके साथ ही राज्य में किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने फिर से राहत और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

सामान्य प्रश्न

असम और ओडिशा में बाढ़ के कारण कितने लोगों की मौत हुई है?
बुधवार को दोनों राज्यों में 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से असम में सात और ओडिशा में तीन लोग शामिल हैं।

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