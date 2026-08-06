सोलानी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा
नीरज शर्मा रणखंडी लक्सर। पहाड़ी पर मैदानी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के
लक्सर। पहाड़ी पर मैदानी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा में सोलानी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जिसकी वजह से गंगा खादर क्षेत्र में गंगा तटीय इलाकों में स्थित ग्रामीणो के सामने बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है। इसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया और उन्होंने बाढ़ राहत चौकिया पर तैनात सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही ग्रामीणों से भी अपील की है कि वह बारिश के दौरान या जल स्तर बढ़ने पर गंगा नदी की ओर न जाए और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर इसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दे
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