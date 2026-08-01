Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संशोधित-- पटना से पहुंची टीम ने लिया तीनघरिया में कटाव स्थल का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

पटना से पहुंची टीम ने लिया तीनघरिया में कटाव स्थल का लिया जायजा पटना से पहुंची टीम ने लिया तीनघरिया में कटाव स्थल का लिया जायजापटना से पहुंची टीम ने ल

संशोधित-- पटना से पहुंची टीम ने लिया तीनघरिया में कटाव स्थल का लिया जायजा

​कुरसेला, निज प्रतिनिधि कोसी नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव के बीच तीनघरिया में हो रहे कटाव को लेकर विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शनिवार को पटना से आई उच्चस्तरीय अभियंताओं की टीम ने तीनघरिया स्थित कटाव स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम में मुख्य अभियंता के साथ अन्य विशेषज्ञ अधिकारी शामिल थे। अधिकारियों ने कटाव की वर्तमान स्थिति का बारीकी से जायजा लिया और मौके पर मौजूद अभियंताओं को कटाव रोधी कार्य निरंतर जारी रखने का निर्देश दिया। ​कटाव स्थल की स्थिति पर जानकारी देते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग के एसडीओ अमित कुमार ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है।

​उन्होंने बताया कि पटना से आए अधिकारियों की टीम ने स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। एसडीओ ने कहा फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कटाव को लेकर जैसी गंभीर स्थिति दिखाई या फैलाई जा रही है, धरातल पर वैसा कुछ नहीं है। स्थिति पूरी तरह काबू में है। उन्होंने बताया कि कटाव को रोकने के लिए विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर काम कराया जा रहा है। वर्तमान में जियो बैग्स और अन्य निरोधात्मक सामग्रियों के जरिए कटाव रोधी कार्य कराया जा रहा है। प्रशासन और विभागीय टीम चौबीसों घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह के खतरे से निपटा जा सके।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Katihar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।