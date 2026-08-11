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घनश्यामपुर:बाढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेबस, मरीजों की बढ़ जातीं हैं मुश्किलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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गणेश कुमार झा, घनश्यामपुर। बाढ़ के कारण स्थानीय लोग बीमारियों के इलाज के लिए नावों पर निर्भर रहते हैं। सड़क संपर्क बाधित होने पर मरीजों को तटबंध तक लाना और फिर अस्पताल ले जाना मुश्किल होता है। क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस सेवा बाधित रहती है। लोग निजी नावों की मदद से बाढ़ की तैयारियां करते हैं।

घनश्यामपुर:बाढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेबस, मरीजों की बढ़ जातीं हैं मुश्किलें

गणेश कुमार झा,घनश्यामपुर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए बीमार मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नदी में बाढ़ आने पर कमला बलान तथा कोसी नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं। चारों तरफ पानी से घिरे रहने के कारण घरों से निकल पाना काफी मुश्किल हो जाता है। सड़क संपर्क बाधित रहने से आवागमन के लिए लोग नाव पर आश्रित हो जाते हैं। इस क्षेत्र में घरों से निकलने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, जबकि सरकारी नाव का परिचालन घाट से तटबंध तक ही किया जाता है। ऐसे में इन गांवों में अगर किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है या कोई बीमार हो जाता है तो घर के लोगों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। बाऊर के नरेश वर्मा, मनोरंजन लाल दास, गुड्डू वर्मा, नवटोलिया के मोलहु चौपाल, छेदी चौपाल आदि ने बताया कि मरीज को नाव से तटबंध तक लेकर आते हैं। वहां से बाइक, ऑटो या किसी अन्य सवारी से अस्पताल ले जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में भारी परेशानी होती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा बाधित रहती है। इससे निजी संसाधनों से मरीजों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। पल्स पोलियो तथा टीकाकरण जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम नाव से किए जाते हैं। सर्पदंश तथा जलजनित रोगों की मरीजों को इलाज मुहैया करवाने में पसीने छूट जाते हैं।

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बीमार मरीजों के इलाज की कठिनाई

इस क्षेत्र के लोग खटिया पर मरीज को लिटाकर नाव पर चढ़ाते हैं। सरकार की ओर से बाढ़ के समय गांव के सामने तटबंध पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है। वहां विस्थापित परिवारों के लोगों तथा गांव के लोगों की स्वास्थ जांच कर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

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निजी नावों की महत्ता

घनश्यामपुर। घनश्यामपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगबाढ़ की त्रासदी से निपटने के लिए निजी स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारी शुरू कर देते हैं। यहां के लोगों की जिंदगी बाढ़ आने पर नाव के सहारे कटती है। इस कारण अधिकतर संपन्न परिवारों के पास अपनी नावें हैं। बरसात गिरते ही यहां के लोग नाव की मरम्मत तथा गहनी करवा लेते हैं। इसके साथ ही विस्थापित होने पर घर बनाने के लिए खर, फूस, बांस, काठ, रस्सी, प्लास्टिक, लकड़ी की चौकी, पशुओं के लिए सूखा चारा, सूखी लकड़ी आदि का इंतजाम करके रख लेते हैं।

जीने की कला

साल दर साल की बाढ़ में इन्होंने जीने की एक कला विकसित कर ली है, जिससे बाढ़ आने पर इस क्षेत्र में जानमाल की क्षति ना के बराबर होती है。

सामान्य प्रश्न

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे प्रभावित होती हैं?
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा बाधित रहती है, जिससे मरीजों को निजी संसाधनों से अस्पताल ले जाना पड़ता है।
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