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किसानों को किया जागरूक, बचने के दिए टिप्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के कटरी शंकरपुर सराय में बाढ़-आपदा प्रबंधन शिविर और जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनडीआरएफ ने ग्रामीणों को बाढ़ के समय बचाव और सुरक्षा के उपायों से अवगत कराया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को संभावित बाढ़ के लिए सतर्क और तैयार रखना था।

किसानों को किया जागरूक, बचने के दिए टिप्स

कानपुर। तहसील सदर के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले ग्रामों में से एक कटरी शंकरपुर सराय में बाढ़-आपदा प्रबंधन शिविर एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को कराया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को बाढ़ की स्थिति में बचाव एवं सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही संभावित बाढ़ की स्थिति के दृष्टिगत ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें सतर्क एवं तैयार रहने के लिए जागरूक किया गया। एसडीएम अनुभव सिंह और तहसीलदार विनय द्विवेदी ने बताया कि सभी बाढ़ प्रभावित गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

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