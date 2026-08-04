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बाढ़ से निपटने को एसएसबी ने सुझाए महत्वपूर्ण तरीके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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मोतीपुर में भारत-नेपाल सीमा पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए 70वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने हरखापुर गांव में जागरूकता अभियान चलाया। इसमें ग्रामीणों को बाढ़ के दौरान सावधानियों और बचाव उपायों की जानकारी दी गई। सेनानायक राजन कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में, एसएसबी जवानों ने लाइव डेमो के माध्यम से सुरक्षित स्थानों तक पहुँचने के तरीकों को समझाया।

बाढ़ से निपटने को एसएसबी ने सुझाए महत्वपूर्ण तरीके

मोतीपुर, संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा पर संभावित बाढ़ आपदा से बचाने को मंगलवार को 70वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने निशानगाड़ा डी समवाय के राहत एवं बचाव दल ने हरखापुर गांव जागरूकता अभियान चलाया। ग्रामीणों को बाढ़ के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों एवं बचाव के उपायों की जानकारी दी। सेनानायक राजन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में आयोजित अभियान में उपनिरीक्षक ज्ञानानंद के नेतृत्व में एसएसबी जवानों ने ग्रामीणों को लाइव डेमो के माध्यम से बताया कि बाढ़ आने की स्थिति में घबराने के बजाय संयम और सतर्कता के साथ सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुंचा जाए। साथ ही प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने तथा राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने की अपील की गई।

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कहा कि बरसात के मौसम में बच्चों को नदी, नहर, तालाब और अन्य जलस्रोतों के पास अकेले न जाने दें। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन और सुरक्षा बलों को सूचना दें।

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