बाढ़ के पानी से फसलें जलमग्न, एसडीएम ने किया दौरा

बाढ़ के पानी से फसलें जलमग्न, एसडीएम ने किया दौरा
हरिद्वार के भीमगौड़ा और बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी वन क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, लेकिन गांवों में कोई खतरा नहीं है। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई है और ग्रामीणों के लिए नावों का प्रबंध किया गया है।
मंडी धनौरा। हरिद्वार के भीमगौड़ा व बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी तटबंध से सटे वन क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। हालांकि आबादी वाले गांव फिलहाल सुरक्षित हैं। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। बुधवार को एसडीएम शैलेष दुबे ने खादर क्षेत्र के दारानगर, चकनवाला व शीशोवाली आदि गांवों का निरीक्षण किया। राजस्व टीम को जलस्तर पर लगातार नजर रखने व किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए चकनवाला व शीशोवाली में दो-दो नावों की व्यवस्था कराई।
दारानगर में ग्राम प्रधान के सहयोग से एक नाव संचालित की जा रही है। इसके अलावा तहसील प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दो नाव रिजर्व में रखी हैं। एसडीएम ने बताया कि गंगा के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। यदि जलस्तर में और वृद्धि होती है, तो जरूरत के अनुसार अतिरिक्त नाव व राहत संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
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