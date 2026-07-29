Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कटिहार : अधिकांश नदियों का जलस्तर घटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

कटिहार जिले की नदियों का जलस्तर घटने से राहत की खबर है। महानंदा नदी के सभी गेज स्थलों पर जलस्तर में कमी आई है। गंगा और करीकोसी का जलस्तर स्थिर है। सभी नदियाँ खतरे के स्तर से काफी नीचे हैं और तटबंधों को पानी नहीं छू रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है।

कटिहार : अधिकांश नदियों का जलस्तर घटा

कटिहार से शशिरमण की रिपोर्ट कटिहार। महानंदा फ्लड कंट्रोल सर्किल द्वारा जारी गेज रिपोर्ट के अनुसार जिले की अधिकांश नदियों का जलस्तर घटा है। महानंदा नदी के सभी सात गेज स्थलों पर जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई, जबकि गंगा और करीकोसी का जलस्तर स्थिर रहा। बरंडी तथा कोसी नदी में मात्र 1-1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि जिले की कोई भी नदी अभी खतरे के निशान के करीब नहीं है और कहीं भी तटबंध को पानी नहीं छू रहा है। महानंदा नदी के झौआ गेज पर जलस्तर 29.36 मीटर से घटकर 29.20 मीटर, बहरखाल में 28.90 से 28.73 मीटर, आजमनगर में 27.54 से 27.39 मीटर, धबौल में 26.87 से 26.71 मीटर, कुरसेला में 29.45 से 29.34 मीटर, दुर्गापुर में 26.64 से 26.49 मीटर तथा गोविंदपुर में 25.17 से 25.06 मीटर दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:Munger News: मुंगेर में स्थिर गंगा, बढ़ियारपुर-कल्याणपुर में जलस्तर बढ़ा

गंगा नदी के रामायणपुर और काढ़ागोला घाट गेज पर जलस्तर क्रमशः 25.09 मीटर और 28.42 मीटर पर स्थिर बना हुआ है। कारी कोसी नदी का जलस्तर भी सीएच-389 गेज स्थल पर 26.05 मीटर पर स्थिर है। वहीं बरंडी नदी के एनएच-31 डुमर गेज पर जलस्तर 29.35 मीटर से बढ़कर 29.36 मीटर तथा कोसी नदी के कुरसेला रोड ब्रिज गेज पर 28.57 मीटर से बढ़कर 28.58 मीटर दर्ज किया गया। महानंदा फ्लड कंट्रोल सर्किल के अधीक्षण अभियंता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले के किसी भी तटबंध को फिलहाल पानी नहीं छू रहा है और सभी नदियों का जलस्तर चेतावनी एवं खतरे के निशान से काफी नीचे बना हुआ है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।