कटिहार : अधिकांश नदियों का जलस्तर घटा

कटिहार से शशिरमण की रिपोर्ट कटिहार। महानंदा फ्लड कंट्रोल सर्किल द्वारा जारी गेज रिपोर्ट के अनुसार जिले की अधिकांश नदियों का जलस्तर घटा है। महानंदा नदी के सभी सात गेज स्थलों पर जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई, जबकि गंगा और करीकोसी का जलस्तर स्थिर रहा। बरंडी तथा कोसी नदी में मात्र 1-1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि जिले की कोई भी नदी अभी खतरे के निशान के करीब नहीं है और कहीं भी तटबंध को पानी नहीं छू रहा है। महानंदा नदी के झौआ गेज पर जलस्तर 29.36 मीटर से घटकर 29.20 मीटर, बहरखाल में 28.90 से 28.73 मीटर, आजमनगर में 27.54 से 27.39 मीटर, धबौल में 26.87 से 26.71 मीटर, कुरसेला में 29.45 से 29.34 मीटर, दुर्गापुर में 26.64 से 26.49 मीटर तथा गोविंदपुर में 25.17 से 25.06 मीटर दर्ज किया गया।