कटिहार : अधिकांश नदियों का जलस्तर घटा
कटिहार जिले की नदियों का जलस्तर घटने से राहत की खबर है। महानंदा नदी के सभी गेज स्थलों पर जलस्तर में कमी आई है। गंगा और करीकोसी का जलस्तर स्थिर है। सभी नदियाँ खतरे के स्तर से काफी नीचे हैं और तटबंधों को पानी नहीं छू रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है।
कटिहार से शशिरमण की रिपोर्ट कटिहार। महानंदा फ्लड कंट्रोल सर्किल द्वारा जारी गेज रिपोर्ट के अनुसार जिले की अधिकांश नदियों का जलस्तर घटा है। महानंदा नदी के सभी सात गेज स्थलों पर जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई, जबकि गंगा और करीकोसी का जलस्तर स्थिर रहा। बरंडी तथा कोसी नदी में मात्र 1-1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि जिले की कोई भी नदी अभी खतरे के निशान के करीब नहीं है और कहीं भी तटबंध को पानी नहीं छू रहा है। महानंदा नदी के झौआ गेज पर जलस्तर 29.36 मीटर से घटकर 29.20 मीटर, बहरखाल में 28.90 से 28.73 मीटर, आजमनगर में 27.54 से 27.39 मीटर, धबौल में 26.87 से 26.71 मीटर, कुरसेला में 29.45 से 29.34 मीटर, दुर्गापुर में 26.64 से 26.49 मीटर तथा गोविंदपुर में 25.17 से 25.06 मीटर दर्ज किया गया।
गंगा नदी के रामायणपुर और काढ़ागोला घाट गेज पर जलस्तर क्रमशः 25.09 मीटर और 28.42 मीटर पर स्थिर बना हुआ है। कारी कोसी नदी का जलस्तर भी सीएच-389 गेज स्थल पर 26.05 मीटर पर स्थिर है। वहीं बरंडी नदी के एनएच-31 डुमर गेज पर जलस्तर 29.35 मीटर से बढ़कर 29.36 मीटर तथा कोसी नदी के कुरसेला रोड ब्रिज गेज पर 28.57 मीटर से बढ़कर 28.58 मीटर दर्ज किया गया। महानंदा फ्लड कंट्रोल सर्किल के अधीक्षण अभियंता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले के किसी भी तटबंध को फिलहाल पानी नहीं छू रहा है और सभी नदियों का जलस्तर चेतावनी एवं खतरे के निशान से काफी नीचे बना हुआ है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।
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