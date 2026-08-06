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कनकई एवं परमार नदी खतरे के निशान से ऊपर, महानंदा में वृद्धि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-प्रशासन ने निचले इलाके में नहीं जाने की अपील की बायसी, एक संवाददाता। नेपाल की तराई एवं सीमांचल के जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद परमान और कनकई

कनकई एवं परमार नदी खतरे के निशान से ऊपर, महानंदा में वृद्धि

बायसी, एक संवाददाता। नेपाल की तराई एवं सीमांचल के जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद परमान और कनकई नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं महानंदा नदी के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। एसडीएम अभिषेक रंजन ने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र में प्रशासन द्वारा नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। जलस्तर में वृद्धि हुई है। प्रशासन 24 घंटा जलस्तर एवं नदी कटाव की निगरानी कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील किया है कि बारिश के दौरान निचले इलाके खासकर नदी किनारे नहीं जाएं। महानंदा उप प्रमंडल पूर्णिया केंद्रीय जल आयोग क्षेत्र के अधिकारी अभिषेक लकड़ा ने बताया कि महानंदा एवं कनकई नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है।

किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा का डेंजर लेवल 66.000 है। मंगलवार को 65.150 मीटर पर बह रही थी। 24 घंटे में कमी के बाद महानंदा का जलस्तर बुधवार को 64.480 मीटर पर आ गया है। पूर्णिया जिले के डेगराह घाट में डेंजर लेवल 35.650 मीटर है। मंगलवार की शाम पांच बजे 34.590 मीटर था जो खतरे के निशान के नीचे थी। बुधवार को जलस्तर में वृद्धि के बाद यह 35.520 मीटर पर पहुँच गया। 24 घंटे में करीब एक मीटर के करीब जलस्तर में वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल के चरघरिया में कनकई नदी का डेंजर लेवल 45.940 मीटर है। मंगलवार को 45.520 मीटर था। 24 घंटे में जलस्तर में वृद्धि के बाद गुरुवार को 46.360 पर पहुँच गया जो कि खतरे के निशान के ऊपर है। वहीं अररिया जिले में परमान नदी का डेंजर लेवल 47.000 है, जलस्तर में वृद्धि होने से 47.040 मीटर पहुंच गया है। जो खतरे के निशान से ऊपर है।

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