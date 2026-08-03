Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गंगा का बढ़ता पानी सिनौली तक पहुंचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
Follow us on Google News
share

कायमगंज के सिनौली गांव में नरौरा बैराज से छोड़े गए पानी की बढ़ती धारा ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। खेतों में पानी भरने से मक्का जैसी फसलें प्रभावित हुई हैं। प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पर भी संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों को डर है कि जलस्तर और बढ़ा तो समस्या गंभीर होगी।

गंगा का बढ़ता पानी सिनौली तक पहुंचा
गंगा का बढ़ता पानी सिनौली तक पहुंचा

कायमगंज, संवाददाता।नरौरा बैराज से छोड़े गए पानी का असर अब गंगा किनारे के गांवों में साफ दिखाई देने लगा है। सोमवार को गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई और बाढ़ का पानी सिनौली गांव तक पहुंच गया। गांव के आसपास खेत जलमग्न होने से मक्का समेत अन्य फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। कई किसान समय से पहले ही फसल काटने को मजबूर हो गए हैं। सिनौली गांव के किनारे स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में पानी भर जाने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया है। प्रधानाध्यापक वंदना सिंह ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए फिलहाल गांव के दूसरे प्राथमिक विद्यालय में कक्षाएं संचालित कराई जाएंगी।

ये भी पढ़ें:गंगा के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण चिंतित, बाढ़ का खतरा

गांव के सचिवालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा कई झोपड़ियों के चारों ओर पानी भर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो पानी आबादी में घुस सकता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। उधर, गंगा का पानी महादेवपुर, सीघनपुर और सुखा नगला की ओर भी फैल गया है। वहीं बूढ़ी गंगा में भी पानी आने से सैकड़ों बीघा मक्का की फसल डूबने लगी है। किसान परिवार सहित खेतों में पहुंचकर अधपकी फसल काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर बोई गई फसल पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में समय से पहले कटाई ही नुकसान कम करने का एकमात्र सहारा बचा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj Latest News School Ganga अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।