गंगा का बढ़ता पानी सिनौली तक पहुंचा
कायमगंज के सिनौली गांव में नरौरा बैराज से छोड़े गए पानी की बढ़ती धारा ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। खेतों में पानी भरने से मक्का जैसी फसलें प्रभावित हुई हैं। प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पर भी संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों को डर है कि जलस्तर और बढ़ा तो समस्या गंभीर होगी।
कायमगंज, संवाददाता।नरौरा बैराज से छोड़े गए पानी का असर अब गंगा किनारे के गांवों में साफ दिखाई देने लगा है। सोमवार को गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई और बाढ़ का पानी सिनौली गांव तक पहुंच गया। गांव के आसपास खेत जलमग्न होने से मक्का समेत अन्य फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। कई किसान समय से पहले ही फसल काटने को मजबूर हो गए हैं। सिनौली गांव के किनारे स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में पानी भर जाने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया है। प्रधानाध्यापक वंदना सिंह ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए फिलहाल गांव के दूसरे प्राथमिक विद्यालय में कक्षाएं संचालित कराई जाएंगी।
गांव के सचिवालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा कई झोपड़ियों के चारों ओर पानी भर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो पानी आबादी में घुस सकता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। उधर, गंगा का पानी महादेवपुर, सीघनपुर और सुखा नगला की ओर भी फैल गया है। वहीं बूढ़ी गंगा में भी पानी आने से सैकड़ों बीघा मक्का की फसल डूबने लगी है। किसान परिवार सहित खेतों में पहुंचकर अधपकी फसल काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर बोई गई फसल पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में समय से पहले कटाई ही नुकसान कम करने का एकमात्र सहारा बचा है।
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