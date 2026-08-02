गंगा का जलस्तर बढ़ने की आशंका, कलान तहसील में बाढ़ अलर्ट जारी
भैंसार ढाई घाट तटबंध पर निगरानी बढ़ी, बाढ़ चौकियां 24 घंटे रहेंगी सक्रियशाहजहांपुर। मध्य गंगा बैराज (बिजनौर) से 2,14,408 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बा
शाहजहांपुर। मध्य गंगा बैराज (बिजनौर) से 2,14,408 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने तहसील कलान क्षेत्र में बाढ़ अलर्ट जारी कर दिया है। विशेष रूप से भैंसार ढाई घाट तटबंध और आसपास के निचले इलाकों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासनिक निर्देश
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की ओर से उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी (पुलिस) कलान को जारी निर्देशों में कहा गया है कि तहसील की सभी बाढ़ चौकियों को तत्काल 24 घंटे सक्रिय किया जाए। रोस्टर के अनुसार राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के साथ गंगा के तटीय और निचले क्षेत्रों में मुनादी एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाए।
सुरक्षा उपाय
प्रशासन ने ग्रामीणों और उनके पशुओं को नदी किनारे से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं सिंचाई विभाग के समन्वय से भैंसार ढाई घाट तटबंध की लगातार निगरानी, गश्त और आवश्यकता पड़ने पर बालू की बोरियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अलर्ट मोड पर तैयारी
इसके अलावा नाव, नाविक, गोताखोर, जीवन रक्षक दवाएं (एंटी स्नेक वेनम सहित) और पशु चारे की व्यवस्था अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। अधिकारियों को क्षेत्र की स्थिति की प्रति घंटे रिपोर्ट जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
सामान्य प्रश्न
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