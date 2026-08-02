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कलान क्षेत्र में अलर्ट जारी, 24 घंटे सक्रिय की गईं बाढ़ चौकियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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-सभी बाढ़ चौकियों को तत्काल 24 घंटे सक्रिय किया-हालांकि अभी सभी नदियां खतरे के निशान से नीचेशाहजहांपुर, संवाददाता। मध्य गंगा बैराज बिजनौर से 2.14 लाख

कलान क्षेत्र में अलर्ट जारी, 24 घंटे सक्रिय की गईं बाढ़ चौकियां

शाहजहांपुर। मध्य गंगा बैराज बिजनौर से 2.14 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने तहसील कलान क्षेत्र में बाढ़ अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने विशेष रूप से भैंसार ढाई घाट तटबंध और आसपास के निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार की ओर से जारी निर्देश में एसडीएम एवं सीओ जलालाबाद को सभी बाढ़ चौकियों को तत्काल 24 घंटे सक्रिय करने, राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। गंगा किनारे बसे गांवों और निचले क्षेत्रों में मुनादी व लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाएगा तथा ग्रामीणों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जाएगी।

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प्रशासन की तैयारी

प्रशासन ने सिंचाई विभाग के साथ समन्वय कर भैंसार ढाई घाट तटबंध की लगातार निगरानी, आवश्यकतानुसार बालू की बोरियों की उपलब्धता, नाव, नाविक, गोताखोर, एंटी-स्नेक वेनम सहित आवश्यक दवाएं तथा पशु चारे की व्यवस्था अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही क्षेत्र की स्थिति की प्रति घंटे रिपोर्ट जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को भेजी जाएगी।

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नदियों की स्थिति

जिले की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर रविवार को खतरे के निशान से नीचे दर्ज किया गया। प्रशासन के अनुसार गंगा नदी भैंसार ढाई घाट तटबंध पर खतरे के निशान से 0.25 मीटर, रामगंगा नदी डबरी घाट पर 2.83 मीटर, गर्रा नदी अजीजगंज पुल पर 5.00 मीटर तथा खन्नौत नदी लोधीपुर पुल पर 3.05 मीटर नीचे बह रही है। दूनी बैराज से गर्रा नदी में फिलहाल पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जबकि कटना नदी में 1700 क्यूसेक पानी बह रहा है। प्रशासन ने बताया कि सभी नदियों की लगातार निगरानी की जा रही है और फिलहाल जिले में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है।

सामान्य प्रश्न

बाढ़ अलर्ट किस क्षेत्र में जारी किया गया है?
बाढ़ अलर्ट तहसील कलान क्षेत्र में जारी किया गया है।
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