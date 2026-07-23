सरयू का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ खंड अलर्ट

सरयू का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ खंड अलर्ट
रामनगर में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ कार्य खंड पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अधिशासी अभियंता ने सभी डिवीजनों के अभियंताओं को ड्यूटी पर लगाया है ताकि बांधों और बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की निगरानी की जा सके। अधिकारी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
रामनगर। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ कार्य खंड पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। अधिशासी अभियंता एसके सिंह ने क्षेत्र के सभी पांचों डिवीजन के सहायक अभियंताओं एवं जूनियर इंजीनियरों की ड्यूटी लगाकर बांधों और बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। हेतमापुर से लेकर कोठरी गौरिया तक अधिकारी गुरुवार को तटबंधों और बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया तथा अधिशाषी अभियंता को रिपोर्ट भेजी। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एसडीएम आकांक्षा गुप्ता, तहसीलदार विपुल कुमार सिंह व बीडीओ देवेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया।
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