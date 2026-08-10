इस्माईलपुर-बिंद टोली और राघोपुर में बढ़ा पानी, जेबी चोरहर में चेतावनी स्तर पार
नवगछिया के विभिन्न गंगा तटबंधों पर जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी चारों स्थानों पर तटबंध फिलहाल
नवगछिया, निज संवाददाता। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न गंगा तटबंधों पर रविवार की सुबह छह बजे तक जलस्तर की स्थिति में उतार-चढ़ाव जारी रहा। इस्माईलपुर-बिंद टोली, राघोपुर, मदरौनी और जेबी चोरहर में जलस्तर दर्ज किया गया। चारों स्थानों पर तटबंध फिलहाल सुरक्षित बताए गए हैं, हालांकि कई जगह नदी का पानी तटबंध के निचले स्तर को छू रहा है। इस्माईलपुर-बिंद टोली के स्पर संख्या 07 पर गंगा का जलस्तर 30.05 मीटर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में यहां 14 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। चेतावनी स्तर 30.60 मीटर और खतरे का स्तर 31.60 मीटर है। तटबंध सुरक्षित है, लेकिन नदी का पानी तटबंध के निचले स्तर को छू रहा है。
जलस्तर की समीक्षा
राघोपुर के काजीकोरैया-राघोपुर मार्जिनल बांध के पास जलस्तर 31.13 मीटर रहा। यहां भी 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। चेतावनी स्तर 32.68 मीटर और खतरे का स्तर 33.68 मीटर है। तटबंध सुरक्षित है, हालांकि नदी का पानी निचले स्तर को छू रहा है।
मदरौनी स्थिति
मदरौनी में गंगा का जलस्तर 29.98 मीटर दर्ज हुआ, जिसमें 24 घंटे में पांच सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। चेतावनी स्तर 30.48 मीटर और खतरे का स्तर 31.48 मीटर है। यहां नदी का पानी अभी तटबंध के निचले स्तर को नहीं छू रहा है और तटबंध सुरक्षित है।
जेबी चोरहर की स्थिति
वहीं जेबी चोरहर में जलस्तर 30.85 मीटर दर्ज किया गया, जिसमें 24 घंटे में पांच सेंटीमीटर की कमी हुई है। यहां चेतावनी स्तर 30.77 मीटर है, यानी जलस्तर चेतावनी स्तर से आठ सेंटीमीटर ऊपर है। खतरे का स्तर 31.77 मीटर है। बागजान-जमींदारी बांध को सुरक्षित और नियंत्रण में बताया गया है, लेकिन विभिन्न स्थानों पर नदी का पानी तटबंध के निचले स्तर को छू रहा है।
चेतावनी स्तर पार, तटबंध सुरक्षित
चारों स्थलों में जेबी चोरहर की स्थिति सबसे संवेदनशील बनी हुई है, जहां जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर है। वहीं इस्माईलपुर-बिंद टोली और राघोपुर में पानी बढ़ने के साथ नदी का दबाव तटबंध के निचले स्तर पर बना हुआ है।
प्रश्न और उत्तर
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