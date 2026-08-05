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उफान पर गंगा, 1.08 सेंटीमीटर हर घंटे बढ़ रहा जलस्तर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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उन्नाव में नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। परियर क्षेत्र के गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर तैयार किए गए हैं और किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि फसलों पर संकट आ गया है।

उफान पर गंगा, 1.08 सेंटीमीटर हर घंटे बढ़ रहा जलस्तर

उन्नाव। नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने व लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर 1.08 सेंटीमीटर हर घंटा बढ़ रहा है। परियर क्षेत्र में नदी का चेतावनी बिंदु 112 मीटर है। मंगलवार शाम छह बजे तक यहां जलस्तर 111.790 मीटर रिकार्ड किया गया। ऐसे में आसपास के गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। जिले में गंगा कटरी क्षेत्र करीब 84 किलोमीटर में फैला है। इसमें बांगरमऊ, फतेहपुर चौरासी, सफीपुर, परियर, शुक्लागंज, जाजमऊ, चंदनपुर व बक्सर क्षेत्र के गांव सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हर साल कटरी क्षेत्र के सैकड़ों परिवार पलायन को मजबूर होते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करना पड़ता है। बारिश के बाद लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को गंगा का जलस्तर 111.530 मीटर था, जो मंगलवार को बढ़कर 111.790 मीटर हो गया। महज 24 घंटे में 26 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे कटरी क्षेत्र के निचले इलाकों और खेतों तक पानी पहुंचने से किसानों परेशान हैं। सिंचाई विभाग एक्सईएन गगन शुक्ला ने बताया कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए सहायक व अवर अभियंताओं की टीम गठित की गई है। यह उपजिलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर लगातार निगरानी कर रही है। बाढ़ सुरक्षा समिति का गठन किया जा चुका है, बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय है और राहत कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री का भंडारण भी कर लिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन कार्य तत्काल कराए जाएंगे। इस मामले में एडीएम सुशील कुमार गोंड ने कहा कि परियर क्षेत्र में भ्रमण कर मौके का निरीक्षण किया है। यहां बाढ़ चौकी स्थापित कर दी गई है। जानकी कुंड आश्रम में राहत शिविर तैयार किया गया है। नाव, राहत सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है。

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परियर में बाढ़ चौकी सक्रिय

राहत शिविर तैयार : परियर क्षेत्र के मानाबंगला, देवीपुरवा, बंदनपुरवा, लाल्टूपुरवा, बाबू बंगला, टपरा, महानंदपुरवा, बेनीपुरवा, कोलवा, अतरी और पनपथा समेत एक दर्जन गांवों के पास तक गंगा का पानी पहुंच गया है। एडीएम सुशील कुमार ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि परियर में बाढ़ चौकी स्थापित कर दी गई है तथा जानकी कुंड आश्रम में राहत शिविर तैयार किया गया है। नाव, राहत सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यापक व्यवस्था है।

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जलस्तर बढ़ने से खेतों में तैयार सब्जी की फसल पर संकट

गंगा का पानी खेतों की ओर बढ़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कटरी क्षेत्र में ज्यादातर किसान सब्जी की खेती से ही जीविकोपार्जन करते हैं। किसानों का कहना है कि यदि जलस्तर और बढ़ा तो लौकी, कद्दू, तोरई, टिंडा, सेम, करेला समेत अन्य सब्जियों की तैयार फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अफवाहों से बचने और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उन्नाव में जलस्तर कितने मीटर पर पहुंच गया है?
मंगलवार शाम छह बजे तक यहां जलस्तर 111.790 मीटर रिकार्ड किया गया है।
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