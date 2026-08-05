उफान पर गंगा, 1.08 सेंटीमीटर हर घंटे बढ़ रहा जलस्तर

उन्नाव। नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने व लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर 1.08 सेंटीमीटर हर घंटा बढ़ रहा है। परियर क्षेत्र में नदी का चेतावनी बिंदु 112 मीटर है। मंगलवार शाम छह बजे तक यहां जलस्तर 111.790 मीटर रिकार्ड किया गया। ऐसे में आसपास के गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। जिले में गंगा कटरी क्षेत्र करीब 84 किलोमीटर में फैला है। इसमें बांगरमऊ, फतेहपुर चौरासी, सफीपुर, परियर, शुक्लागंज, जाजमऊ, चंदनपुर व बक्सर क्षेत्र के गांव सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हर साल कटरी क्षेत्र के सैकड़ों परिवार पलायन को मजबूर होते हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करना पड़ता है। बारिश के बाद लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को गंगा का जलस्तर 111.530 मीटर था, जो मंगलवार को बढ़कर 111.790 मीटर हो गया। महज 24 घंटे में 26 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे कटरी क्षेत्र के निचले इलाकों और खेतों तक पानी पहुंचने से किसानों परेशान हैं। सिंचाई विभाग एक्सईएन गगन शुक्ला ने बताया कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए सहायक व अवर अभियंताओं की टीम गठित की गई है। यह उपजिलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर लगातार निगरानी कर रही है। बाढ़ सुरक्षा समिति का गठन किया जा चुका है, बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय है और राहत कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री का भंडारण भी कर लिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन कार्य तत्काल कराए जाएंगे। इस मामले में एडीएम सुशील कुमार गोंड ने कहा कि परियर क्षेत्र में भ्रमण कर मौके का निरीक्षण किया है। यहां बाढ़ चौकी स्थापित कर दी गई है। जानकी कुंड आश्रम में राहत शिविर तैयार किया गया है। नाव, राहत सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जलस्तर पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है。