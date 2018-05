मुंबई के समुद्र में डूबा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, 15 लोगों को बचाया गया

मुंबई के माहिम स्थित बांद्र वर्ली सी लिंक पास एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट डूब गया। दरअसल एक बड़ी नौका को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया था। रेस्टोरेंट में मौजूद 15 लोगों को बचा लिया गया है। आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फायर ब्रिगेड को शाम छह बजकर 20 मिनट पर इस घटना की सूचना मिली।

बांद्रा पुलिस और तटीय पुलिस को यह जानकारी दी गयी। बांद्रा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 15 लोगों को बचाया गया है। नौका एआरटी नामक कंपनी से संबद्ध है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले हालांकि कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इस रेस्त्रां का काफी विरोध भी किया था। तर्क था कि इस तरह के प्रयोगों से समुद्र में प्रदूषण बढ़ेगा।

