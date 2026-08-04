फ्लिपकार्ट के सीईओ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की
फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट पिछले 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। कृष्णमूर्ति ने एआई आधारित विकास में भाग लेने की इच्छा जताई और एमएसएमई को बढ़ावा देने का भरोसा दिया।
एआई विजन और एमएसएमई इकोसिस्टम के विस्तार में फ्लिपकार्ट की भागीदारी बढ़ाने का भरोसा लखनऊ। विशेष संवाददाता
मुख्यमंत्री से मुलाकात
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कल्याण कृष्णमूर्ति ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। भेंट के बाद कल्याण कृष्णमूर्ति ने प्रदेश के साथ कंपनी की दीर्घकालिक साझेदारी के लिए आभार जताया और सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट पिछले 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कारोबार कर रहा है और इस दौरान राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्राहकों की संख्या तथा विक्रेताओं के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें अपने विकास के विजन का भागीदार चुना। इसके लिए हम सीएम योगी के अत्यंत आभारी हैं।
एआई विजन का साझेदार बनने को तैयार फ्लिपकार्ट
टेक्नोलॉजी और एआई पर विशेष जोर का उल्लेख करते हुए कृष्णमूर्ति ने कहा कि फ्लिपकार्ट उत्तर प्रदेश की एआई आधारित विकास यात्रा में सहभागी बनना चाहता है। एआई-सक्षम उत्तर प्रदेश को लेकर काफी चर्चा हो रही है और हम इस यात्रा में भागीदार बनना चाहते हैं।
एमएसएमई को मिलेगा और अधिक प्रोत्साहन
छोटे उद्यमों के लिए नई संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कृष्णमूर्ति ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक एमएसएमई को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है और फ्लिपकार्ट इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएगा। चर्चा में सीएम योगी ने यूपी में एमएसएमई को और प्रोत्साहित करने पर विस्तार से चर्चा की।
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