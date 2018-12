दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से रोकी गईं सभी फ्लाइट्स

राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे (Dense Fog) का कहर जारी है। इसका असर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। यहां से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मंगलवार सुबह 7:30 बजे से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से घने कोहरे के कारण विमान उड़ान नहीं भर सके हैं।

All departures at Delhi airport are on hold since one hour due to fog conditions and congestion; More details awaited pic.twitter.com/E79Pl0swI9