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दिल्ली और मुम्बई की फ्लाइट निरस्त, आज भेजे जाएंगे यात्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यात्रियों में नाराजगी थी, और कई को लौटना पड़ा। स्पाइसजेट द्वारा जानकारी दी गई कि तकनीकी कारणों की वजह से ये उड़ाने रद्द की गई हैं। नई उड़ान मंगलवार की सुबह निर्धारित की गई है।

दिल्ली और मुम्बई की फ्लाइट निरस्त, आज भेजे जाएंगे यात्री

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरखपुर एयरपोर्ट से सोमवार को जाने वाली दिल्ली और मुम्बई की उड़ान रद्द होने से यात्रियों को काफी असुविधा हुई। दिल्ली की फ्लाइट निरस्त होने से यात्रियों को वापस लौटना पड़ा। सूचना मिलने के बाद कई यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली। अब यह फ्लाइट मंगलवार की सुबह आठ बजे आएगी और यहां से यात्रियों को लेकर दिल्ली जाएगी। जानकारी के अनुसार स्पाइसजेट की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट का लैंडिंग समय शाम 6:30 बजे निर्धारित था। यह विमान गोरखपुर से शाम 6:50 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरता लेकिन निर्धारित समय पर विमान नहीं पहुंच सका। पहले फ्लाइट के एक घंटे लेट होने की जानकारी दी गई बाद में इसे निरस्त कर दिया गया।

वहीं, मुंबई से आने और जाने वाली स्पाइसजेट की शाम की फ्लाइट भी रद्द रही। मुंबई की फ्लाइट का गोरखपुर पहुंचने का समय शाम 5:15 बजे था जबकि यहां से यात्रियों को लेकर विमान को शाम छह बजे रवाना होना था। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को पहले ही उड़ान निरस्त होने की सूचना दे दी गई थी। स्पाइसजेट के स्टेशन मैनेजर यशवंत सिंह ने बताया कि तकनीकी कारणों की वजह से विमान गोरखपुर नहीं आ सका, जिसके चलते उड़ान को निरस्त करना पड़ा।

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