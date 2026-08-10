तिरंगा रैली में गूंजे भारत माता की जय के नारे

हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में तिरंगा रैली निकाली गई। एमबीबीएस छात्र-छात्राओं ने हाथों में तिरंगा झंडे और स्वयं तैयार किए पोस्टर लेकर रैली में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों से कॉलेज परिसर और आसपास का क्षेत्र गूंज उठा। रैली महाविद्यालय परिसर से शुरू होकर बाहर रोड तक पहुंची। विद्यार्थियों ने लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए जागरूक किया। रैली में विभिन्न विभागों के संकाय सदस्य, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों ने भी हिस्सा लिया। सामुदायिक चिकित्सा विभाग से डॉ. अरुण सिंह, डॉ. हुमा खान, डॉ. पूजा सिंदवानी, डॉ. वर्तिका और डॉ. कौस्तव हलदर तथा एनाटॉमी विभाग से डॉ. अर्चना सिंह, डॉ. फरीद और डॉ. मनीषा समेत अन्य चिकित्सक व शिक्षक मौजूद रहे।