आज शहर में कई जगहों से निकलेगी तिरंगा यात्रा
बरेली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 12 अगस्त बुधवार को सुबह नौ बजे विशाल तिरंगा बाइक-स्कूट
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 12 अगस्त बुधवार को सुबह नौ बजे विशाल तिरंगा बाइक-स्कूटी रैली निकाली जाएगी। रैली का शुभारंभ बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान से होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार ने बताया कि रैली अयूब खां चौराहा, महादेव पुल, कोहाड़ापीर, धर्मकांटा चौराहा, डीडीपुरम शहीद स्तंभ, शील चौराहा, केके अस्पताल रोड, झूलेलाल द्वार और डेलापीर चौराहा होते हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम में समाप्त होगी। जनपद के प्रत्येक विद्यालय से कम से कम पांच शिक्षक व प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। प्रतिभागियों को सफेद अथवा तिरंगा ड्रेस और हेलमेट पहनकर रैली में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।
विश्वविद्यालय में आज निकलेगी तिरंगा यात्राबरेली। हर घर तिरंगा अभियान-2026 के तहत एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 12 अगस्त बुधवार को सुबह 11 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा विश्वविद्यालय परिसर स्थित रुहेलखंड इनक्यूबेशन फाउंडेशन भवन के गेट नंबर-3 से शुरू होकर स्वर्ण जयंती द्वार तक जाएगी। कुलसचिव महेंद्र कुमार ने यात्रा में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी से अनिवार्य रूप से तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील की है।
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