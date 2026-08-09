उपाधि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने निकाली तिरंगा रैली
उपाधि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने निकाली तिरंगा रैली उपाधि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने निकाली तिरंगा रैली
पीलीभीत। उपाधि महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र-छात्रा इकाई, मिशन शक्ति तथा रोवर-रेंजर के संयुक्त तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। । रैली को प्राचार्य प्रो. डॉ. दुश्यंत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, रोवर-रेंजर के विद्यार्थियों और महाविद्यालय के अन्य छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विद्यार्थियों ने देशभक्ति के नारों एवं तिरंगे के साथ नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और तिरंगा ध्वज वितरित कर अभियान को सफल बनाने का संदेश दिया। इस दौरान डॉ.राखी मिश्रा, डॉ. प्रणव शर्मा, डॉ. दुर्गेश धर द्विवेदी, डॉ. मुकुल अग्रवाल, रुद्राभन, डॉ. शेफाली सक्सेना, डॉ. कविता कनौजिया, डॉ. गजेंद्र सिंह, डॉ. दिवाक
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