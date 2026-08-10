Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फूलपुर में निकाली गई तिरंगा रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

फूलपुर। राजकीय महिला महाविद्यालय परासिनपुर, फूलपुर में तिरंगा रैली सोमवार को धूमधाम से निकाली गई।

फूलपुर में निकाली गई तिरंगा रैली
फूलपुर में निकाली गई तिरंगा रैली

राजकीय महिला महाविद्यालय परासिनपुर, फूलपुर में तिरंगा रैली सोमवार को धूमधाम से निकाली गई। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. राजकुमार ने बताया कि सरकार के आदेश से सन् 2022 से ''हर घर तिरंगा अभियान'' कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी अपने घर तथा अपनी संस्था में आजादी का पर्व धूमधाम से मनाएं। रैली निकालने से पूर्व सभी लोगों ने समवेत स्वर में वंदे मातरम् का गायन किया। इस अवसर पर प्रो. विजय प्रकाश, प्रो. श्यामजी सोनकर, डॉ. गंगाराम, डॉ. स्मिता गौतम, डॉ. राज करन पटेल, डॉ रवि प्रकाश, डा.संतोष कुमार, डॉ. आरती उपाध्याय, डा.सरिता मिश्रा, मनोज कुमार पाल आदि रहे।

ये भी पढ़ें:Har Ghar Tiranga 2026: तिरंगा फहराने से लेकर उतारने तक जानें सही नियम, ऐसे मिलेगा सर्टिफिकेट
ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआ
ये भी पढ़ें:Gorakhpur News: ढाई किमी तिरंगा लेकर पैदल चले सीएम योगी, बोले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है तिरंगा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।