फूलपुर में निकाली गई तिरंगा रैली
फूलपुर। राजकीय महिला महाविद्यालय परासिनपुर, फूलपुर में तिरंगा रैली सोमवार को धूमधाम से निकाली गई।
राजकीय महिला महाविद्यालय परासिनपुर, फूलपुर में तिरंगा रैली सोमवार को धूमधाम से निकाली गई। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. राजकुमार ने बताया कि सरकार के आदेश से सन् 2022 से ''हर घर तिरंगा अभियान'' कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी अपने घर तथा अपनी संस्था में आजादी का पर्व धूमधाम से मनाएं। रैली निकालने से पूर्व सभी लोगों ने समवेत स्वर में वंदे मातरम् का गायन किया। इस अवसर पर प्रो. विजय प्रकाश, प्रो. श्यामजी सोनकर, डॉ. गंगाराम, डॉ. स्मिता गौतम, डॉ. राज करन पटेल, डॉ रवि प्रकाश, डा.संतोष कुमार, डॉ. आरती उपाध्याय, डा.सरिता मिश्रा, मनोज कुमार पाल आदि रहे।
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