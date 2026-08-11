छात्राओं ने पोस्टरों के माध्यम से उकेरे देशभक्ति के रंग
हल्द्वानी महिला कॉलेज में 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत तिरंगे से प्रेरित पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज के महत्त्व और देशभक्ति को खूबसूरती से दर्शाया। प्राचार्या प्रो. आभा शर्मा ने उनकी रचनात्मकता की सराहना की।
हल्द्वानी। महिला कॉलेज में ‘हर घर तिरंगा अभियान’ कार्यक्रम के तहत मंगलवार को तिरंगे से प्रेरित पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें महाविद्यालय की छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। छात्राओं ने अपनी रेखाओं और रंगों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के महत्त्व, राष्ट्रीय अस्मिता और देशभक्ति से ओत-प्रोत विचारों को कैनवास पर बेहद खूबसूरती से उकेरा। प्राचार्या प्रो. आभा शर्मा ने छात्राओं द्वारा बनाए गए पोस्टरों और उनकी रचनात्मकता की प्रशंसा की।
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