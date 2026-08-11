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तिरंगा यात्रा के संदेश को युवा जीवन में उतारें : प्रेम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने तिरंगा को एकता और अखंडता का प्रतीक बताया। तिरंगा यात्रा से नागरिकों में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी। यह यात्रा युवाओं को राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ने का अवसर है। तिरंगे के रंगों का उद्देश्य साहस, शांति और समृद्धि का संदेश फैलाना है।

तिरंगा यात्रा के संदेश को युवा जीवन में उतारें : प्रेम

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा है कि तिरंगा केवल तीन रंगों से बना राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, त्याग, शौर्य और गौरव का प्रतीक है। देश के कोने-कोने में तिरंगा यात्रा का आयोजन राष्ट्र के प्रति सम्मान और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने वाला है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश की युवा शक्ति और आम नागरिकों को राष्ट्र प्रथम की भावना से जुड़ने का अवसर मिलता है। तिरंगे का केसरिया रंग हमें साहस और त्याग की प्रेरणा देता है, श्वेत रंग सत्य एवं शांति का संदेश देता है तथा हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक है।

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ध्वज के मध्य स्थित अशोक चक्र हमें निरंतर कर्म, प्रगति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे तिरंगा यात्रा को केवल एक कार्यक्रम के रूप में न लें, बल्कि इसके संदेश को अपने जीवन में उतारें। देश की एकता, संविधान के सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है।

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