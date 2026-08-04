वन विभाग की गश्ती टीम ने बिछड़े मासूम को परिजनों से मिलाया
हरिद्वार से गंगाजल लाने वाले कांवड़ियों से बिछड़े एक पांच वर्षीय बच्चे को श्यामपुर रेंज की वन विभाग की विशेष गश्ती टीम ने ढूंढा और उसके परिजनों से मिलाया। टीम ने कई किलोमीटर गश्त की और बच्चे को सुरक्षित उसके पिता और चाचा के पास पहुंचाया।
हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे कांवड़ियों से बिछड़े पांच वर्षीय मासूम को वन विभाग श्यामपुर रेंज की विशेष गश्ती टीम ने तलाश कर उसके परिजनों से मिला दिया। वन क्षेत्राधिकारी श्यामपुर रेंज विवेक जोशी के नेतृत्व में टीम ने नहर पटरी मार्ग पर अपनों की तलाश में भटक रहे बच्चे को अपने साथ लिया और उसके परिजनों की खोज में जुट गई। मंगलवार को कांगड़ी 4.2 डायवर्सन से नहर पटरी की ओर जाने वाले कांवड़ियों के पारंपरिक मार्ग पर गश्त के दौरान टीम को बुलंदशहर जिले के मिर्जापुर गांव निवासी मयंक मिला। आत्मीयता से बातचीत में उसने पिता जीतू और चाचा मोनू का नाम बताया।
इसके बाद टीम बच्चे को साथ लेकर कई किलोमीटर आगे बढ़ चुके कांवड़ियों के बीच उसके परिजनों को तलाशती रही और उन्हें ढूंढ़कर मासूम को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया।कांवड़ मेले के लिए श्यामपुर रेंज ने वन्यजीवों और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए चार विशेष गश्ती दल तैनात किए हैं। बच्चे को परिजनों से मिलाने वाली टीम में वन क्षेत्राधिकारी श्यामपुर रेंज विवेक जोशी, ललित सैनी, मोहित सैनी, वन आरक्षी अश्वनी आदि शामिल रहे।
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