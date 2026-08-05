ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह की पांच शातिर महिला सदस्य गिरफ्तार

-आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई, आरा स्टेशन से पकड़ी गयीं महाराष्ट्र की पांचों महिलाएं , पांच महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया

-आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई, आरा स्टेशन से पकड़ी गयीं महाराष्ट्र की पांचों महिलाएं -पटना की महिला यात्री से चोरी किये गये 46 हजार रुपए सहित अन्य सामान बरामद -ट्रेन पर चढ़ने के दौरान गिरोह की सदस्यों ने महिला से चोरी कर लिये थे रुपये आरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। आरा की आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन और ट्रेन में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह की पांच महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी का विवरण इनके पास से पटना की एक महिला यात्री से चोरी किए गए करीब 46 हजार रुपए भी बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार महिलाओं में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के अंजनी थाना क्षेत्र के रिंग रोड टोली निवासी सोनू गौतम नाड़े, नयना शंकर नाड़े, खुशबू, शेषकला और वनिता शामिल हैं। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में सभी को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का वर्णन रेल पुलिस की ओर से जारी प्रेस बयान के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे परिसर में अपराध नियंत्रण को लेकर आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी दीपक कुमार एवं रेल थानाध्यक्ष रंधीर कुमार के नेतृत्व में बुधवार को ऑपरेशन यात्री सुरक्षा चलाया जा रहा था। उस समय पटना निवासी प्रकाश कुमार अपने परिवार के सदस्यों को गाड़ी संख्या 13041 में बैठा रहे थे। इसी दौरान पांच महिलाओं ने योजनाबद्ध तरीके से उनके परिवार की घेराबंदी कर उनकी मां के बैग से लाल रंग का छोटा पर्स चोरी कर लिया।‌ उसमें 45 हजार 900 नगद था। प्रकाश कुमार की ओर से शोर मचाने पर मौके पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने तत्परता दिखाते हुए पांचों महिलाओं को पकड़ लिया।

चोरी का खुलासा तलाशी के दौरान सोनू गौतम नाड़े के कब्जे से चोरी किया गया लाल रंग का पर्स और उसमें 45,900 नगद बरामद किया गया। नयना शंकर नाड़े के कब्जे से सोने का एक लॉकेट और 500 रुपए नगद बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान पांचों महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे संगठित गिरोह बनाकर रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में यात्रियों, खासकर महिलाओं को निशाना बनाकर घेराबंदी कर उनके पर्स एवं अन्य कीमती सामान चोरी करती हैं। यह पूरा गिरोह महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र का रहने वाला है। इनके आपराधिक इतिहास एवं अन्य राज्यों में संलिप्तता के संबंध में विस्तृत आपराधिक कुंडली खंगाली जा रही है.