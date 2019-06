उपराष्ट्रपति से TDP सांसदों ने की मुलाकात, BJP के साथ पूर्व साथियों के जाने के फैसले को दी चुनौती

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पांच सांसदों (दो राज्यसभा सदस्य और तीन लोकसभा सदस्य) ने अपने चार पूर्व साथी सांसदों के दलबदल को चुनौती देने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, टीडीपी के पांच सासंदों ने उपराष्ट्रपति से मिलकर अपने पूर्व साथियों के दलबद कर बीजेपी में जाने के फैसले को चुनौती दी है। बता दें कि बीजेपी में जाने से पहले राज्यसभा के टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, टीजी वेंकटेश और सांसद जीएम राव ने उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू से मिलकर कल बाजपा के साथ जाने के फैसले से अवगत कराया था। सांसद वाई. एस. चौधरी, सी.एम. रमेश, टी.जी. वेंकटेश और जी. मोहनराव ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी और तेदेपा से अपने इस्तीफे भी सौंपे थे। इसके बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए थे।

उपराष्ट्रपति से मिलने के बाद टीडीपी के जयदेव गल्ला ने कहा कि कल TDP के चार राज्यसभा सदस्यों ने एक पत्र दिया था जिसमें कहा गया था कि वे राज्यसभा में विधायक दल का विलय कर रहे हैं और चूंकि उनके पास दो तिहाई बहुमत है, इसलिए इसे बिना किसी अयोग्यता के स्वीकार किया जाना चाहिए। मगर कानून को जानने और समझने के बाद हम यह कह सकते हैं कि किसी राजनीतिक दल का विलय केवल संगठनात्मक स्तर पर ही होना है। यह विधायक दल के स्तर पर नहीं हो सकता। चूंकि TDP और BJP ने संगठनात्मक स्तर पर विलय नहीं किया है, इसलिए यह कानूनी विलय नहीं है।

