जेवलिन थ्रो में सत्यम व साहिल ने बढ़ाया जिले का मान

जेवलिन थ्रो में सत्यम व साहिल ने बढ़ाया जिले का मान
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। प्रयागराज में आयोजित राज्य स्तरीय पांचवें राष्ट्रीय जेवलिन डे की जेवलिन
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। प्रयागराज में आयोजित राज्य स्तरीय पांचवें राष्ट्रीय जेवलिन डे की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में जिले के पांच खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के बाद आलमाइट एकेडमी बसंतपुर राजा में सत्यम प्रजापति व साहिल खान के सम्मान से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा।एकेडमी के शिक्षक अंश कुमार श्रीवास्तव भी साथ गए थे। उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के साथ आवश्यक सहयोग प्रदान किया। प्रशिक्षक कमलेश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में दमखम दिखाया। प्रशिक्षक और शिक्षक अंश कुमार श्रीवास्तव का सहयोग रहा।
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